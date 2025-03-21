Росія та Олімпіада — нова очільниця МОК шокувала коментарем

Нова очільниця МОК привідкрила двері для Росії на Олімпіаду
Російські спортсмени, можливо, повернуться на Олімпійські ігри. Принаймні, це допускає нова очільниця МОК.
Кірсті Ковентрі, яка нещодавно стала президенткою МОК, заявила, що виступає проти заборони на участь країн в Олімпійських іграх через війну, пише Sky News.
Вона пояснила свою позицію. А ще анонсувала дуже резонансні переговори.
Що сказала Ковентрі
Вона вважає, що є певна непослідовність у нинішньому підході, коли росіяни не беруть участь в Іграх, у той час коли на її рідному континенті теж відбуваються війни.
Ковентрі анонсувала обговорення щодо потенційного повернення Росії на Олімпіаду. А ще повідомила про створення "робочої групи".
"Що я хотіла б зробити, так це створити робочу групу, яка б спробувала розробити певну політику і деякі керівні принципи, які ми як рух могли б використовувати для ухвалення рішень, коли нас втягують у конфлікти", — зазначила вона.
Нагадаємо, стало відомо, де та коли дивитись другий матч плей-оф Ліги націй між Україною та Бельгією.
У збірної України немає права розслаблятись перед другим матчем, на те є конкретні причини.
Команда Реброва має кадрові проблеми перед грою з Бельгією, але є варіанти вирішення.
Захисник збірної України Віталій Миколенко може змінити "Евертон" на один з топових італійських клубів.
Читайте Новини.LIVE!