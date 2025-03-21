Росія та Олімпіада — нова очільниця МОК шокувала коментарем

Нова очільниця МОК Кірсті Ковентрі. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Російські спортсмени, можливо, повернуться на Олімпійські ігри. Принаймні, це допускає нова очільниця МОК.

Кірсті Ковентрі, яка нещодавно стала президенткою МОК, заявила, що виступає проти заборони на участь країн в Олімпійських іграх через війну, пише Sky News.

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Нова очільниця МОК Кірсті Ковентрі. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Що сказала Ковентрі

Вона вважає, що є певна непослідовність у нинішньому підході, коли росіяни не беруть участь в Іграх, у той час коли на її рідному континенті теж відбуваються війни.

Ковентрі анонсувала обговорення щодо потенційного повернення Росії на Олімпіаду. А ще повідомила про створення "робочої групи".

"Що я хотіла б зробити, так це створити робочу групу, яка б спробувала розробити певну політику і деякі керівні принципи, які ми як рух могли б використовувати для ухвалення рішень, коли нас втягують у конфлікти", — зазначила вона.

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