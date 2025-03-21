Россия и Олимпиада — новая руководительница МОК шокировала комментарием

Новая руководительница МОК Кирсти Ковентри. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Российские спортсмены, возможно, вернутся на Олимпийские игры. По крайней мере, это допускает новая руководительница МОК.

Кирсти Ковентри, которая недавно стала президентом МОК, заявила, что выступает против запрета на участие стран в Олимпийских играх из-за войны, пишет Sky News.

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Новая руководительница МОК Кирсти Ковентри. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Что сказала Ковентри

Она считает, что есть определенная непоследовательность в нынешнем подходе, когда россияне не участвуют в Играх в то время, когда на ее родном континенте тоже происходят войны.

Ковентри анонсировала обсуждение относительно потенциального возвращения России на Олимпиаду. А еще сообщила о создании "рабочей группы".

"Что я хотела бы сделать, так это создать рабочую группу, которая бы попыталась разработать определенную политику и некоторые руководящие принципы, которые мы как движение могли бы использовать для принятия решений, когда нас втягивают в конфликты", — отметила она.

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