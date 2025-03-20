Что новый президент МОК Кирсти Ковентри сказала о россиянах на Олимпиаде

Президент МОК Кирсти Ковентри. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

У Международного олимпийского комитета появилась новая руководительница. Уже летом она официально возглавит МОК.

Легендарная зимбабвийская спортсменка Кирсти Ковентри, которая заменит на посту главы МОК Томаса Баха, уже озвучивала свою позицию относительно россиян на Олимпиаде, сообщает "Суспільне.Спорт".

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Еще в 2023 году она поддержала позицию Томаса Баха по этому вопросу. Поэтому вряд ли позиция МОК в ближайшем будущем серьезно изменится.

Кирсти Ковентри. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Что говорила Ковентри

"Что мы увидели в Париже, по моему мнению, было очень честным. Мы сказали атлетам из Беларуси и России, которые открыто поддерживали войну, что их не допустят. Это подтверждает наш принцип, что все на Играх должны быть в безопасности", — говорила она в комментарии Fox Sports.

Ковентри подчеркивала, что все имеют возможность соревноваться на Олимпийских играх.

"Задача МОК обеспечить, чтобы все атлеты могли соревноваться в Олимпийских играх. Это будет выглядеть по-разному для разных атлетов, но в конце концов я считаю, что мы должны найти путь взаимодействия с атлетами из конфликтных зон", — говорила она.

В своей предвыборной программе Ковентри напрямую не упоминала о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде. Она подчеркивала, что нейтральность — одна из сильных сторон организации.

"Чтобы пропагандировать наши ценности совершенства, уважения и дружбы, МОК должен оставаться нейтральным и не быть вовлеченным в политику", — отмечала она.

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