МОК избрал нового президента — Кирсти Ковентри сменит Томаса Баха

Кирсти Ковентри и Томас Бах. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

В олимпийском движении произошло знаковое событие. Международный олимпийский комитет получил нового руководителя. Точнее, руководительницу.

Двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве Кирсти Ковентри возглавила Международный олимпийский комитет, сообщает IOC Media.

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На этом посту она сменит немца Томаса Баха. Он возглавлял МОК с 2013 года.

Результаты выборов 10-го президента МОК:



Его Королевское Высочество принц Фейсал Аль Хуссейн 2

Дэвид Лаппартиент 4

Йохан Элиаш 2

Хуан Антонио Самаранч 28

Кирсти Ковентри 49

Лорд Себастьян Коу 8

Моринари Ватанабе 4 pic.twitter.com/AE3z0vE6r3 - IOC MEDIA (@iocmedia) 20 марта 2025 г.

Что известно о Ковентри

Кирсти Ковентри — первая в истории женщина и африканка, избранная на эту должность. Ранее она возглавляла Министерство молодежи, спорта, искусства и отдыха в Кабмине Зимбабве.

Ковентри — бывшая олимпийская пловчиха и мировая рекордсменка, она является самой титулованной олимпийкой из Африки.

Ковентри и выборы

Выборы состоялись в греческом Коста-Наварино. Они проходили в закрытом режиме.

Кирсти Ковентри заменит Томаса Баха на посту председателя МОК 24 июня 2025 года. Она была избрана на 8 лет с возможностью переизбрания еще на 4 года.

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