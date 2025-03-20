МОК избрал нового президента — Кирсти Ковентри сменит Томаса Баха

Бах ушел, она пришла — МОК впервые в истории возглавила женщина
В олимпийском движении произошло знаковое событие. Международный олимпийский комитет получил нового руководителя. Точнее, руководительницу.
Двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве Кирсти Ковентри возглавила Международный олимпийский комитет, сообщает IOC Media.
На этом посту она сменит немца Томаса Баха. Он возглавлял МОК с 2013 года.
Результаты выборов 10-го президента МОК:- IOC MEDIA (@iocmedia) 20 марта 2025 г.
Его Королевское Высочество принц Фейсал Аль Хуссейн 2
Дэвид Лаппартиент 4
Йохан Элиаш 2
Хуан Антонио Самаранч 28
Кирсти Ковентри 49
Лорд Себастьян Коу 8
Моринари Ватанабе 4 pic.twitter.com/AE3z0vE6r3
Что известно о Ковентри
Кирсти Ковентри — первая в истории женщина и африканка, избранная на эту должность. Ранее она возглавляла Министерство молодежи, спорта, искусства и отдыха в Кабмине Зимбабве.
Ковентри — бывшая олимпийская пловчиха и мировая рекордсменка, она является самой титулованной олимпийкой из Африки.
Ковентри и выборы
Выборы состоялись в греческом Коста-Наварино. Они проходили в закрытом режиме.
Кирсти Ковентри заменит Томаса Баха на посту председателя МОК 24 июня 2025 года. Она была избрана на 8 лет с возможностью переизбрания еще на 4 года.
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