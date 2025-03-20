МОК обрав нову президентку — Кірсті Ковентрі змінить Томаса Баха

Кірсті Ковентрі та Томас Бах. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

У олімпійському русі сталася знакова подія. Міжнародний олімпійський комітет отримав нового очільника. Точніше, очільницю.

Дворазова олімпійська чемпіонка з Зімбабве Кірсті Ковентрі очолила Міжнародний олімпійський комітет, повідомляє IOC Media.

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На цій посаді вона змінить німця Томаса Баха. Він очолював МОК з 2013 року.

Results of the election for the 10th IOC President:



HRH Prince Feisal Al Hussein 2

David Lappartient 4

Johan Eliasch 2

Juan Antonio Samaranch 28

Kirsty Coventry 49

Lord Sebastian Coe 8

Morinari Watanabe 4 pic.twitter.com/AE3z0vE6r3 — IOC MEDIA (@iocmedia) March 20, 2025

Що відомо про Ковентрі

Кірсті Ковентрі — перша в історії жінка та африканка, обрана на цю посаду. Раніше вона очолювала Міністерство молоді, спорту, мистецтва та відпочинку у Кабміні Зімбабве.

Ковентрі — колишня олімпійська плавчиня та світова рекордсменка, вона є найбільш титулованою олімпійкою з Африки.

Ковентрі та вибори

Вибори відбулися у грецькому Коста-Наваріно. Вони проходили в закритому режимі.

Кірсті Ковентрі замінить Томаса Баха на посаді голови МОК 24 червня 2025 року. Вона була обрана на 8 років з можливістю переобрання ще на 4 роки.

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