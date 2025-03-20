МОК обрав нову президентку — Кірсті Ковентрі змінить Томаса Баха

Бах пішов, вона прийшла — МОК вперше в історії очолила жінка
У олімпійському русі сталася знакова подія. Міжнародний олімпійський комітет отримав нового очільника. Точніше, очільницю.
Дворазова олімпійська чемпіонка з Зімбабве Кірсті Ковентрі очолила Міжнародний олімпійський комітет, повідомляє IOC Media.
На цій посаді вона змінить німця Томаса Баха. Він очолював МОК з 2013 року.
Results of the election for the 10th IOC President:— IOC MEDIA (@iocmedia) March 20, 2025
HRH Prince Feisal Al Hussein 2
David Lappartient 4
Johan Eliasch 2
Juan Antonio Samaranch 28
Kirsty Coventry 49
Lord Sebastian Coe 8
Morinari Watanabe 4 pic.twitter.com/AE3z0vE6r3
Що відомо про Ковентрі
Кірсті Ковентрі — перша в історії жінка та африканка, обрана на цю посаду. Раніше вона очолювала Міністерство молоді, спорту, мистецтва та відпочинку у Кабміні Зімбабве.
Ковентрі — колишня олімпійська плавчиня та світова рекордсменка, вона є найбільш титулованою олімпійкою з Африки.
Ковентрі та вибори
Вибори відбулися у грецькому Коста-Наваріно. Вони проходили в закритому режимі.
Кірсті Ковентрі замінить Томаса Баха на посаді голови МОК 24 червня 2025 року. Вона була обрана на 8 років з можливістю переобрання ще на 4 роки.
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