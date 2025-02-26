Прийнято відставку Томаса Баха з посади президента МОК

Томас Бах. Фото: Reuters

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розглянув заяву про відставку глави організації Томаса Баха. Функціонер раніше вирішив не виставляти свою кандидатуру на нові вибори.

Виконком МОК прийняв відставку Баха з посади члена організації, повідомило Reuters.

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Томас Бах. Фото: Reuters

Рішення щодо Баха

Бах, якому зараз 71 рік, був членом МОК у 1991 році. Починаючи з 2013 року Томас очолював організацію на перший термін до 2021 року, а потім його переобрали ще на чотири роки.

Оскільки на нові вибори він вирішив не балотуватися, то його відставка набуде чинності після 23 червня, коли він передасть повноваження новому президенту.

Змінника Баха оберуть 20 березня в рамках 144-ї сесії організації в Греції.

На посаду президента претендують:

Фейсал Аль-Хуссейн (Йорданія)

Себастьян Коу (Велика Британія)

Кірсті Ковентрі (Зімбабве)

Хуан Антоніо Самаранч-молодший (Іспанія)

Йохан Еліаш (Швеція)

Давид Лапартьян (Франція)

Морінарі Ватанабе (Японія).

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