Принята отставка Томаса Баха с должности президента МОК

МОК официально уволил своего главу Баха
Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрел заявление об отставке главы организации Томаса Баха. Функционер ранее решил не выставлять свою кандидатуру на новые выборы.
Исполком МОК принял отставку Баха с должности члена организации, сообщило Reuters.
Решение по Баху
Бах, которому сейчас 71 год, был членом МОК в 1991 года. Начиная с 2013 года Томас возглавлял организацию до первый срок до 2021 года, а затем его переизбрали еще на четыре года.
Поскольку на новые выборы он решил не баллотироваться, то его отставка вступит в силу после 23 июня, когда он передаст полномочия новому президенту.
Сменщика Баха изберут 20 марта в рамках 144-й сессии организации в Греции.
На должность президента претендуют:
- Фейсал Аль-Хуссейн (Иордания)
- Себастьян Коу (Великобритания)
- Кирсти Ковентри (Зимбабве)
- Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания)
- Йохан Элиаш (Швеция)
- Давид Лапартьян (Франция)
- Моринари Ватанабэ (Япония).
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