Принята отставка Томаса Баха с должности президента МОК

Томас Бах. Фото: Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрел заявление об отставке главы организации Томаса Баха. Функционер ранее решил не выставлять свою кандидатуру на новые выборы.

Исполком МОК принял отставку Баха с должности члена организации, сообщило Reuters.

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Томас Бах. Фото: Reuters

Решение по Баху

Бах, которому сейчас 71 год, был членом МОК в 1991 года. Начиная с 2013 года Томас возглавлял организацию до первый срок до 2021 года, а затем его переизбрали еще на четыре года.

Поскольку на новые выборы он решил не баллотироваться, то его отставка вступит в силу после 23 июня, когда он передаст полномочия новому президенту.

Сменщика Баха изберут 20 марта в рамках 144-й сессии организации в Греции.

На должность президента претендуют:

Фейсал Аль-Хуссейн (Иордания)

Себастьян Коу (Великобритания)

Кирсти Ковентри (Зимбабве)

Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания)

Йохан Элиаш (Швеция)

Давид Лапартьян (Франция)

Моринари Ватанабэ (Япония).

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