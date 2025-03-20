Що нова президентка МОК Кірсті Ковентрі сказала про росіян на Олімпіаді

Президентка МОК Кірсті Ковентрі. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

У Міжнародного олімпійського комітету з'явилася нова очільниця. Вже влітку вона офіційно очолить МОК.

Легендарна зімбабвійська спортсменка Кірсті Ковентрі, яка замінить на посту голови МОК Томаса Баха, вже озвучувала свою позицію щодо росіян на Олімпіаді, повідомляє "Суспільне.Спорт".

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Ще у 2023 році вона підтримала позицію Томаса Баха щодо цього питання. Тому навряд чи позиція МОК у найближчому майбутньому серйозно зміниться.

Кірсті Ковентрі. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Що говорила Ковентрі

"Що ми побачили у Парижі, на мою думку, було дуже чесним. Ми сказали атлетам з Білорусі та Росії, які відкрито підтримували війну, що їх не допустять. Це підтверджує наш принцип, що усі на Іграх мають бути в безпеці", — говорила вона в коментарі Fox Sports.

Ковентрі підкреслювала, що усі мають можливість змагатися на Олімпійських іграх.

"Завдання МОК забезпечити, щоб усі атлети могли змагатися у Олімпійських іграх. Це виглядатиме по-різному для різних атлетів, але врешті-решт я вважаю, що ми маємо знайти шлях взаємодії з атлетами з конфліктних зон", -- говорила вона.

У своїй передвиборчій програмі Ковентрі напряму не згадувала про допуск росіян та білорусів до Олімпіади. Вона підкреслювала, що нейтральність — одна із сильних сторін організації.

"Щоб пропагувати наші цінності досконалості, поваги та дружби, МОК повинен залишатися нейтральним і не бути залученим до політики", — зазначала вона.

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