МОК пытается вернуть россиян на Олимпиаду — что известно
Международный олимпийский комитет (МОК) активно продвигает идею допустить российских и белорусских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. В феврале 2025 года МОК обратился к федерациям зимних видов спорта с просьбой разрешить участие спортсменов из этих стран в отборочных турнирах без национальной символики.
На сегодняшний день уже две международные федерации выполнили рекомендации МОК, сообщает "Бабель".
Уже 26 фигуристов и 5 альпинистов из России получили шанс на участие в квалификационных соревнованиях. Среди них есть спортсмены, напрямую связанные с российскими военными структурами.
Особую тревогу вызывает факт, что одна из допущенных спортсменок — альпинистка Варвара Прохорова — является прапорщиком вооруженных сил России и состоит в ЦСКА, организации под контролем Минобороны РФ. Несмотря на официальный запрет для действующих военных, она получила возможность бороться за участие в Олимпиаде.
Чего добивается МОК
Новая президент МОК, министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри, заявила, что организация должна поддерживать всех спортсменов вне зависимости от политических конфликтов, и пообещала начать переговоры о возвращении России в олимпийское движение.
Дополнительную поддержку российским атлетам оказывают трое россиян, которые работают в структурах МОК. Двое из них публично поддержали войну и имеют связи с российскими силовыми органами, что ставит под сомнение принципы нейтралитета.
Многие международные спортивные организации и правозащитники выражают обеспокоенность такими действиями МОК. Они считают, что допуск спортсменов, поддерживающих агрессию, подрывает принципы честной игры и солидарности в мировом спорте.
История с возвращением россиян на Олимпиаду-2026 продолжает развиваться и вызывает ожесточенные дебаты как среди спортсменов, так и среди спортивных чиновников по всему миру.
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