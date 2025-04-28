МОК возвращает россиян на Олимпиаду — кто помогает этому процессу

Президент МОК Кирсти Ковентри. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Международный олимпийский комитет (МОК) активно продвигает идею допустить российских и белорусских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. В феврале 2025 года МОК обратился к федерациям зимних видов спорта с просьбой разрешить участие спортсменов из этих стран в отборочных турнирах без национальной символики.

На сегодняшний день уже две международные федерации выполнили рекомендации МОК, сообщает "Бабель".

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Особую тревогу вызывает факт, что одна из допущенных спортсменок — альпинистка Варвара Прохорова — является прапорщиком вооруженных сил России и состоит в ЦСКА, организации под контролем Минобороны РФ. Несмотря на официальный запрет для действующих военных, она получила возможность бороться за участие в Олимпиаде.

Российские синхронистки поедут на международный турнир. Фото: росСМИ

Чего добивается МОК

Новая президент МОК, министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри, заявила, что организация должна поддерживать всех спортсменов вне зависимости от политических конфликтов, и пообещала начать переговоры о возвращении России в олимпийское движение.

Дополнительную поддержку российским атлетам оказывают трое россиян, которые работают в структурах МОК. Двое из них публично поддержали войну и имеют связи с российскими силовыми органами, что ставит под сомнение принципы нейтралитета.

Многие международные спортивные организации и правозащитники выражают обеспокоенность такими действиями МОК. Они считают, что допуск спортсменов, поддерживающих агрессию, подрывает принципы честной игры и солидарности в мировом спорте.

История с возвращением россиян на Олимпиаду-2026 продолжает развиваться и вызывает ожесточенные дебаты как среди спортсменов, так и среди спортивных чиновников по всему миру.

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