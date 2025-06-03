МОК окончательно отстранил сборную России от Олимпиады-2026

Сборная России по хоккею. Фото: росСМИ

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение относительно участия сборных России по хоккею на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Ранее Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) приняла решение о недопуске России.

В МОК поддержали решение IIHF и теперь россиян не будет ни в мужских, ни в женских соревнованиях. Соответствующее заявление МОК опубликовал на своем сайте.

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Решение МОК в отношении России

В конце мая президент IIHF Люк Тардиф заявил, что Россия не поедет на олимпийский хоккейный турнир. Затем по просьбе МОК в организации составили расписание матчей без участия россиян.

МОК, в свою очередь, сослался на решение Исполнительного совета от марта 2023 года, которое запрещает участие нейтральных спортсменов в командных соревнованиях и добавил, что IIHF придерживается этой рекомендации.

Ранее с россиян частичного сняли санкций в конькобежных видах спорта, что позволило россиянам и белорусам соревноваться как нейтральным спортсменам, но без права участия в эстафетах и командных турнирах.

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