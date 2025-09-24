Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик здивував реакцією на плани Джейка Пола щодо спільного бою

Усик здивував реакцією на плани Джейка Пола щодо спільного бою

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 18:03
Усик відповів Джейку Полу на пропозицію про бій
Олександр Усик відповідає на запитання. Кадр із відео

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик відреагував на плани американського блогера та боксера Джейка Пола. Раніше американець заявив, що протягом найближчих п'яти років має намір вийти в ринг проти українця і здобути перемогу.

Усик залишив можливому супернику можливість з'ясувати стосунки за правилами спорту, зробивши заяву на своїй сторінці в соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Заява Джейка Пола викликала великий резонанс у світі боксу. Багато експертів сприйняли її як черговий піар-хід, але сам спортсмен наполягає, що розглядає зустріч з Олександром Усиком як одну з головних цілей кар'єри.

Джейк Пол
Джейк Пол перед поєдинком із Джервонтою Девісом. Кадр із відео

Чи буде бій Усик — Пол?

Український чемпіон продовжує утримувати всі титули в суперважкій вазі та вважається одним із найсильніших боксерів планети. У його послужному списку перемоги над Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі, що робить можливий поєдинок із Джейком Полом вкрай малореалістичним сценарієм.

Тим часом сам Пол готується до листопадового бою проти Джервонти Девіса в Маямі. Цей поєдинок транслюватиметься на платформі Netflix і стане черговим кроком американця в його просуванні в професійному боксі.

"Хороший план. Але я тут не заради п'ятого місця — тільки першого", — заявив Усик.

Українець залишається непереможеним у професійній кар'єрі (24-0, 15 КО) і має намір зберегти цей статус.

Нагадаємо, ми розповідали історію Марії Жодзик, яка змінила Білорусь на Польщу, щоб перемогти Ярославу Магучіх.

Відомий тренер прокоментував чутки про готовність очолити збірну України в разі відставки Сергія Реброва.

спорт Олександр Усик ММА бокс Джейк Пол
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації