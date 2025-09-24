Усик відповів Джейку Полу на пропозицію про бій

Олександр Усик відповідає на запитання. Кадр із відео

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик відреагував на плани американського блогера та боксера Джейка Пола. Раніше американець заявив, що протягом найближчих п'яти років має намір вийти в ринг проти українця і здобути перемогу.

Усик залишив можливому супернику можливість з'ясувати стосунки за правилами спорту, зробивши заяву на своїй сторінці в соцмережі X.

Заява Джейка Пола викликала великий резонанс у світі боксу. Багато експертів сприйняли її як черговий піар-хід, але сам спортсмен наполягає, що розглядає зустріч з Олександром Усиком як одну з головних цілей кар'єри.

Джейк Пол перед поєдинком із Джервонтою Девісом. Кадр із відео

Чи буде бій Усик — Пол?

Український чемпіон продовжує утримувати всі титули в суперважкій вазі та вважається одним із найсильніших боксерів планети. У його послужному списку перемоги над Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі, що робить можливий поєдинок із Джейком Полом вкрай малореалістичним сценарієм.

Тим часом сам Пол готується до листопадового бою проти Джервонти Девіса в Маямі. Цей поєдинок транслюватиметься на платформі Netflix і стане черговим кроком американця в його просуванні в професійному боксі.

"Хороший план. Але я тут не заради п'ятого місця — тільки першого", — заявив Усик.

Українець залишається непереможеним у професійній кар'єрі (24-0, 15 КО) і має намір зберегти цей статус.

