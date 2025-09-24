Відео
Росіяни атакували ракетами навчальний підрозділ ЗСУ — є загиблі
Джейк Пол назвав наступного після Джервонти суперника

Джейк Пол назвав наступного після Джервонти суперника

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 17:12
Джейк Пол думає про поєдинок із Канело після Джервонти Девіса
Джейк Пол біля особистого літака. Фото: instagram.com/jakepaul/

Американський блогер та боксер Джейк Пол продовжує будувати гучні плани в професійному боксі. Цього разу він заявив про бажання зустрітися в рингу з Саулем "Канело" Альваресом.

Канело нещодавно програв Теренсу Кроуфорду, але не збирається завершувати кар'єру, повідомляє The Ring.

Читайте також:

Джейк Пол уже неодноразово говорив про готовність вийти проти топових суперників та наголосив, що бій із мексиканцем став би однією з наймасштабніших подій у світі боксу. Його команда розглядає варіанти організації цього поєдинку в найближчі роки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jake Paul (@jakepaul)

Раніше між сторонами вже були попередні переговори, проте вони не завершилися угодою через підписання Альваресом контракту з Riyadh Season. Тепер інтерес до можливого протистояння відновився, особливо після зміни ситуації в кар'єрі Канело.

Перед тим як замислюватися про майбутній виклик, Джейку належить провести виставковий бій проти Джервонти Девіса 14 листопада в Маямі. Цей поєдинок стане головною подією шоу, яке транслюватиметься в прямому ефірі на платформі Netflix.

"Це поєдинок, який може привернути увагу всього світу. Я вважаю, що в найближчому майбутньому він цілком реальний", — заявив блогер.

Сауль Альварес
Сауль Альварес перед боєм. Фото: instagram.com/canelo/

Кар'єра Джейка Пола

На цей час Пол провів 13 професійних боїв: 12 перемог (7 нокаутом) та одна поразка за очками від Томмі Ф'юрі. У його активі перемоги над Нейтом Діасом, Тайроном Вудлі та Беном Аскреном. При цьому сам боксер стверджує, що хоче закріпитися у важкій вазі та вийти на рівень титульних боїв.

Ситуація Канело

Для Сауля Альвареса поразка від Кроуфорда стала першим великим ударом за останні роки. Мексиканець втратив усі свої титули в другій середній вазі й тепер перебуває на етапі пошуку нових викликів, що відкриває двері для гучних боїв, включно з потенційним поєдинком із Джейком Полом.

Нагадаємо, легкоатлетка з Білорусі Марія Жодзик досягла найсерйозніших успіхів у кар'єрі після того, як стала виступати за Польщу.

Колишній тренер "Динамо" Олег Лужний оцінив ймовірність очолити збірну України після відходу Сергія Реброва.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
