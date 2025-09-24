Джейк Пол думає про поєдинок із Канело після Джервонти Девіса

Джейк Пол назвав наступного після Джервонти суперника
Американський блогер та боксер Джейк Пол продовжує будувати гучні плани в професійному боксі. Цього разу він заявив про бажання зустрітися в рингу з Саулем "Канело" Альваресом.
Канело нещодавно програв Теренсу Кроуфорду, але не збирається завершувати кар'єру, повідомляє The Ring.
Джейк Пол уже неодноразово говорив про готовність вийти проти топових суперників та наголосив, що бій із мексиканцем став би однією з наймасштабніших подій у світі боксу. Його команда розглядає варіанти організації цього поєдинку в найближчі роки.
Раніше між сторонами вже були попередні переговори, проте вони не завершилися угодою через підписання Альваресом контракту з Riyadh Season. Тепер інтерес до можливого протистояння відновився, особливо після зміни ситуації в кар'єрі Канело.
Перед тим як замислюватися про майбутній виклик, Джейку належить провести виставковий бій проти Джервонти Девіса 14 листопада в Маямі. Цей поєдинок стане головною подією шоу, яке транслюватиметься в прямому ефірі на платформі Netflix.
"Це поєдинок, який може привернути увагу всього світу. Я вважаю, що в найближчому майбутньому він цілком реальний", — заявив блогер.
Кар'єра Джейка Пола
На цей час Пол провів 13 професійних боїв: 12 перемог (7 нокаутом) та одна поразка за очками від Томмі Ф'юрі. У його активі перемоги над Нейтом Діасом, Тайроном Вудлі та Беном Аскреном. При цьому сам боксер стверджує, що хоче закріпитися у важкій вазі та вийти на рівень титульних боїв.
Ситуація Канело
Для Сауля Альвареса поразка від Кроуфорда стала першим великим ударом за останні роки. Мексиканець втратив усі свої титули в другій середній вазі й тепер перебуває на етапі пошуку нових викликів, що відкриває двері для гучних боїв, включно з потенційним поєдинком із Джейком Полом.
