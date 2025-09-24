Видео
РФ атаковала ракетами учебное подразделение ВСУ — есть погибшие
Главная Спорт Джейк Пол назвал следующего после Джервонты соперника

Джейк Пол назвал следующего после Джервонты соперника

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 17:12
Джейк Пол думает о поединке с Канело после Джервонты Дэвиса
Джейк Пол возле личного самолета. Фото: instagram.com/jakepaul/

Американский блогер и боксер Джейк Пол продолжает строить громкие планы в профессиональном боксе. На этот раз он заявил о желании встретиться в ринге с Саулем "Канело" Альваресом.

Канело недавно проиграл Теренсу Кроуфорду, но не собирается завершать карьеру, сообщает The Ring

Читайте также:

Джейк Пол уже неоднократно говорил о готовности выйти против топовых соперников и подчеркнул, что бой с мексиканцем стал бы одним из самых масштабных событий в мире бокса. Его команда рассматривает варианты организации этого поединка в ближайшие годы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jake Paul (@jakepaul)

Ранее между сторонами уже были предварительные переговоры, однако они не завершились соглашением из-за подписания Альваресом контракта с Riyadh Season. Теперь интерес к возможному противостоянию возобновился, особенно после изменения ситуации в карьере Канело.

Перед тем как задумываться о будущем вызове, Джейку предстоит провести выставочный бой против Джервонты Дэвиса 14 ноября в Майами. Этот поединок станет главным событием шоу, которое будет транслироваться в прямом эфире на платформе Netflix.

"Это поединок, который может привлечь внимание всего мира. Я считаю, что в обозримом будущем он вполне реален", — заявил блогер.

Сауль Альварес
Сауль Альварес перед боем. Фото: instagram.com/canelo/

Карьера Джейка Пола

На данный момент Пол провел 13 профессиональных боев: 12 побед (7 нокаутом) и одно поражение по очкам от Томми Фьюри. В его активе победы над Нейтом Диасом, Тайроном Вудли и Беном Аскреном. При этом сам боксер утверждает, что хочет закрепиться в тяжелом весе и выйти на уровень титульных боев.

Ситуация Канело

Для Сауля Альвареса поражение от Кроуфорда стало первым крупным ударом за последние годы. Мексиканец потерял все свои титулы во втором среднем весе и теперь находится на этапе поиска новых вызовов, что открывает двери для громких боев, включая потенциальный поединок с Джейком Полом.

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
