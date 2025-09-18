Джейк Пол и Джервонта Дэвис проведут бой не в Атланте

С боем Джейка Пола и Джервонты Дэвиса возникла большая проблема
Промоутерская компания Most Valuable Promotions подтвердила перенос боя между Джейком Полом и Джервонтой Дэвисом. Поединок пройдет 14 ноября, но ареной станет "Касея-центр" в Майами, а не Атланта, как сообщалось ранее.
Причиной изменения места стали сомнения Атлетической комиссии Джорджии, сообщает официальный канал MVP в Instagram.
В организации опасались слишком большой разницы в весе между участниками: Джейк Пол выступает в тяжелом весе, тогда как Дэвис является чемпионом WBA в легком дивизионе.
Что известно об изменениях поединка
Выбор новой площадки в Майами позволил сохранить дату и масштаб события. "Касея-центр" примет один из самых обсуждаемых поединков осени, вокруг которого продолжает расти интерес как у фанатов бокса, так и у зрителей, следящих за карьерой Пола.
Для Джервонты этот бой станет возвращением на ринг после поединка 1 марта против Ламонта Роуча. Тогда встреча завершилась вничью, а эпизод с коленом в девятом раунде вызвал споры, но не был засчитан как нокдаун.
Джейк Пол, в свою очередь, подходит к бою после победы в июле 2025 года над Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Тогда американец выиграл единогласным решением судей, что укрепило его статус в профессиональном боксе.
