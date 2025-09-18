Видео
Главная Спорт С боем Джейка Пола и Джервонты Дэвиса возникла большая проблема

С боем Джейка Пола и Джервонты Дэвиса возникла большая проблема

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 10:04
Джейк Пол и Джервонта Дэвис проведут бой не в Атланте
Джейк Пол повторяет известный снимок Мохаммеда Али. Фото: instagram.com/jakepaul/

Промоутерская компания Most Valuable Promotions подтвердила перенос боя между Джейком Полом и Джервонтой Дэвисом. Поединок пройдет 14 ноября, но ареной станет "Касея-центр" в Майами, а не Атланта, как сообщалось ранее.

Причиной изменения места стали сомнения Атлетической комиссии Джорджии, сообщает официальный канал MVP в Instagram.

Читайте также:

В организации опасались слишком большой разницы в весе между участниками: Джейк Пол выступает в тяжелом весе, тогда как Дэвис является чемпионом WBA в легком дивизионе. 

Джейк Пол и Джервонта Дэвис
Афиша боя Джейк Пол — Джервонта Дэвис. Фото: instagram.com/jakepaul/

Что известно об изменениях поединка

Выбор новой площадки в Майами позволил сохранить дату и масштаб события. "Касея-центр" примет один из самых обсуждаемых поединков осени, вокруг которого продолжает расти интерес как у фанатов бокса, так и у зрителей, следящих за карьерой Пола.

Для Джервонты этот бой станет возвращением на ринг после поединка 1 марта против Ламонта Роуча. Тогда встреча завершилась вничью, а эпизод с коленом в девятом раунде вызвал споры, но не был засчитан как нокдаун.

Джейк Пол, в свою очередь, подходит к бою после победы в июле 2025 года над Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Тогда американец выиграл единогласным решением судей, что укрепило его статус в профессиональном боксе.

Напомним, ранее известный в прошлом боксер Хасим Рахман объяснил, почему Александру Усику надо завершить карьеру уже в ближайшем будущем. 

Тем временем чемпион Теренс Кроуфорд уже поделился неожиданным прогнозом на поединок Джейка Пола с Джервонтой Дэвисом. 

спорт Netflix бокс Джейк Пол Джервонта Девис
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
