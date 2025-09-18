Відео
З боєм Джейка Пола та Джервонти Девіса виникла велика проблема

З боєм Джейка Пола та Джервонти Девіса виникла велика проблема

Дата публікації: 18 вересня 2025 10:04
Джейк Пол та Джервонта Девіс проведуть бій не в Атланті
Джейк Пол повторює відомий знімок Мохаммеда Алі. Фото: instagram.com/jakepaul/

Промоутерська компанія Most Valuable Promotions підтвердила перенесення бою між Джейком Полом та Джервонтою Девісом. Поєдинок відбудеться 14 листопада, але ареною стане "Касея-центр" у Маямі, а не Атланта, як повідомлялося раніше.

Причиною зміни місця стали сумніви Атлетичної комісії Джорджії, повідомляє офіційний канал MVP в Instagram.

Читайте також:

В організації побоювалися занадто великої різниці у вазі між учасниками: Джейк Пол виступає у важкій вазі, тоді як Девіс є чемпіоном WBA в легкому дивізіоні.

Джейк Пол и Джервонта Дэвис
Афіша бою Джейк Пол - Джервонта Девіс. Фото: instagram.com/jakepaul/

Що відомо про зміни поєдинку

Вибір нового майданчика в Маямі дав змогу зберегти дату і масштаб події. "Касея-центр" прийме один із найобговорюваніших поєдинків осені, навколо якого продовжує зростати інтерес як у фанатів боксу, так і у глядачів, що стежать за кар'єрою Пола.

Для Джервонти цей бій стане поверненням на ринг після поєдинку 1 березня проти Ламонта Роуча. Тоді зустріч завершилася внічию, а епізод із коліном у дев'ятому раунді викликав суперечки, але не був зарахований як нокдаун.

Джейк Пол, своєю чергою, підходить до бою після перемоги в липні 2025 року над Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим. Тоді американець виграв одноголосним рішенням суддів, що зміцнило його статус у професійному боксі.

Нагадаємо, раніше відомий у минулому боксер Хасим Рахман пояснив, чому Олександру Усику треба завершити кар'єру вже в найближчому майбутньому.

Тим часом чемпіон Теренс Кроуфорд уже поділився несподіваним прогнозом на поєдинок Джейка Пола з Джервонтою Девісом.

спорт Netflix бокс Джейк Пол Джервонта Девіс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
