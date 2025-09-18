Джейк Пол та Джервонта Девіс проведуть бій не в Атланті

З боєм Джейка Пола та Джервонти Девіса виникла велика проблема
Промоутерська компанія Most Valuable Promotions підтвердила перенесення бою між Джейком Полом та Джервонтою Девісом. Поєдинок відбудеться 14 листопада, але ареною стане "Касея-центр" у Маямі, а не Атланта, як повідомлялося раніше.
Причиною зміни місця стали сумніви Атлетичної комісії Джорджії, повідомляє офіційний канал MVP в Instagram.
В організації побоювалися занадто великої різниці у вазі між учасниками: Джейк Пол виступає у важкій вазі, тоді як Девіс є чемпіоном WBA в легкому дивізіоні.
Що відомо про зміни поєдинку
Вибір нового майданчика в Маямі дав змогу зберегти дату і масштаб події. "Касея-центр" прийме один із найобговорюваніших поєдинків осені, навколо якого продовжує зростати інтерес як у фанатів боксу, так і у глядачів, що стежать за кар'єрою Пола.
Для Джервонти цей бій стане поверненням на ринг після поєдинку 1 березня проти Ламонта Роуча. Тоді зустріч завершилася внічию, а епізод із коліном у дев'ятому раунді викликав суперечки, але не був зарахований як нокдаун.
Джейк Пол, своєю чергою, підходить до бою після перемоги в липні 2025 року над Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим. Тоді американець виграв одноголосним рішенням суддів, що зміцнило його статус у професійному боксі.
Нагадаємо, раніше відомий у минулому боксер Хасим Рахман пояснив, чому Олександру Усику треба завершити кар'єру вже в найближчому майбутньому.
Тим часом чемпіон Теренс Кроуфорд уже поділився несподіваним прогнозом на поєдинок Джейка Пола з Джервонтою Девісом.
Читайте Новини.LIVE!