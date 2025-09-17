Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Головна Спорт Кроуфорд оцінив шанси Джейка Пола перемогти Джервонту Девіса

Кроуфорд оцінив шанси Джейка Пола перемогти Джервонту Девіса

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 12:01
Кроуфорд здивував прогнозом на бій Джейка Пола з Джервонтою Девісом
Теренс Кроуфорд під час поєдинку з Саулем Альваресом. Фото: Reuters/Joe Camporeale

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Теренс Кроуфорд поділився очікуваннями від поєдинку між відеоблогером і боксером Джейком Полом та чемпіоном WBA в легкій вазі Джервонтою Девісом. Їхній бій призначений на 14 листопада і відбудеться на State Farm Arena в Атланті.

Організатори заявили, що протистояння стане однією з центральних подій осені у світовому боксі, повідомляє The Ring.

Реклама
Читайте також:

Великий інтерес викликає різниця у вагових категоріях, адже Джервонта Девіс всю кар'єру виступає в легкій вазі, тоді як Джейк Пол б'ється серед важковаговиків.

Експерти зазначають, що цей поєдинок стане важливим випробуванням для обох боксерів. Для Пола це шанс довести спроможність на тлі чинного чемпіона, а для Девіса — нагода продемонструвати універсальність і силу проти більш габаритного суперника.

Джейк Пол
Джейк Пол на рингу. Фото: Reuters/Gary A. Vasquez

Прогноз чемпіона на важливий бій

Теренс Кроуфорд підкреслив, що стиль та фізичні дані бійців роблять результат зустрічі непередбачуваним. Він звернув увагу, що багато що вирішить один акцентований удар, особливо у виконанні важчого боксера.

За словами Кроуфорда, Джейк Пол має перевагу в габаритах, а його потужна права рука може вирішити результат поєдинку. При цьому Девіс залишається небезпечним і вибуховим суперником, але чемпіон упевнений, що саме розміри та сила Джейка зіграють вирішальну роль.

Нагадаємо, на Сауля Альвареса чекають ще як мінімум два бої після поразки від Теренса Кроуфорда.

Раніше Джейк Пол розкритикував поєдинок Канело — Кроуфорд і заявив, що його очікування не виправдалися.

спорт бокс Джейк Пол Теренс Кроуфорд Джервонта Девіс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації