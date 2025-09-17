Кроуфорд здивував прогнозом на бій Джейка Пола з Джервонтою Девісом

Теренс Кроуфорд під час поєдинку з Саулем Альваресом. Фото: Reuters/Joe Camporeale

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Теренс Кроуфорд поділився очікуваннями від поєдинку між відеоблогером і боксером Джейком Полом та чемпіоном WBA в легкій вазі Джервонтою Девісом. Їхній бій призначений на 14 листопада і відбудеться на State Farm Arena в Атланті.

Організатори заявили, що протистояння стане однією з центральних подій осені у світовому боксі, повідомляє The Ring.

Великий інтерес викликає різниця у вагових категоріях, адже Джервонта Девіс всю кар'єру виступає в легкій вазі, тоді як Джейк Пол б'ється серед важковаговиків.

Експерти зазначають, що цей поєдинок стане важливим випробуванням для обох боксерів. Для Пола це шанс довести спроможність на тлі чинного чемпіона, а для Девіса — нагода продемонструвати універсальність і силу проти більш габаритного суперника.

Джейк Пол на рингу. Фото: Reuters/Gary A. Vasquez

Прогноз чемпіона на важливий бій

Теренс Кроуфорд підкреслив, що стиль та фізичні дані бійців роблять результат зустрічі непередбачуваним. Він звернув увагу, що багато що вирішить один акцентований удар, особливо у виконанні важчого боксера.

За словами Кроуфорда, Джейк Пол має перевагу в габаритах, а його потужна права рука може вирішити результат поєдинку. При цьому Девіс залишається небезпечним і вибуховим суперником, але чемпіон упевнений, що саме розміри та сила Джейка зіграють вирішальну роль.

