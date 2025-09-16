Турки Аль аш-Шейх вибере нових суперників для Канело

Сауль Альварес під час поєдинку з Теренсом Кроуфордом. Фото: Reuters/Joe Camporeale

Глава Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх провів зустріч із колишнім абсолютним чемпіоном Саулем "Канело" Альваресом. Боксер нещодавно поступився всіма титулами Теренсу Кроуфорду, програвши одноголосним рішенням суддів.

На зустрічі обговорювалися подальші плани знаменитого мексиканця. За словами Аль аш-Шейха, Канело має намір приділити час сім'ї й поступово повернутися до тренувань, повідомив Туркі в соцмережі X.

При цьому в Альвареса залишаються зобов'язання перед Riyadh Season — у 2026 році він має провести два поєдинки. Саудівська сторона зацікавлена в тому, щоб співпраця з боксером тривала до завершення його кар'єри.

Сауль Альварес та Туркі Аль аш-Шейх. Фото: x.com/turki_alalshikh

Особливий подарунок від Канело

Альварес підніс високопоставленому гостю сувенір на знак подяки за підтримку. Цей жест ще раз підкреслив тісні зв'язки між боксером та організаторами саудівських турнірів.

"Для мене велика честь зустрітися з Канело особисто. Він скоро почне відпочинок зі своєю сім'єю, а потім повернеться до справ. У 2026 році в нього заплановані два бої з Riyadh Season. Я вдячний за подарунок — рукавички, якими він провів свій поєдинок", — розповів Туркі Аль аш-Шейх.

