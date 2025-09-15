Відео
Головна Спорт Турки Аль аш-Шейх вибрав легендарного суперника для Кроуфорда

Турки Аль аш-Шейх вибрав легендарного суперника для Кроуфорда

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 12:01
Туркі заговорив про бій Кроуфорда з Бенавідесом
Теренс Кроуфорд під час бою з Саулем Альваресом. Фото: Reuters/Joe Camporeale

Глава Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх прокоментував ситуацію у світовому боксі після бою Сауля "Канело" Альвареса та Теренса Кроуфорда. Американець став новим абсолютним чемпіоном у другій середній вазі, вигравши всі титули.

Непереможений американський боксер скоро може отримати не менш небезпечного суперника, повідомляє Туркі, який уже підігрів інтригу на своїй сторінці в соцмережі X.

Читайте також:

Поєдинок став історичною подією: Теренс Кроуфорд діяв точніше й активніше, ніж його іменитий суперник. Судді одноголосно віддали перемогу американцеві, а мексиканець наприкінці бою виглядав втомленим і не зміг змінити хід протистояння.

Давид Бенавидес
Давид Бенавідес із чемпіонськими поясами. Фото: instagram.com/benavidez300/

На тлі цього успіху в боксерській спільноті постало питання про майбутнє інших зірок дивізіону. Зокрема, увага переключилася на Давида Бенавідеса, який виступає в напівважкій вазі, але раніше домінував у категорії до 168 фунтів.

Інтрига навколо Бенавідеса

Туркі Аль аш-Шейх натякнув, що хотів би побачити повернення Бенавідеса у другу середню вагу. Він підкреслив, що поява Кроуфорда в ролі абсолютного чемпіона робить дивізіон особливо цікавим та конкурентним.

"Я думаю про те, що цей дивізіон знову оживає. Повернення Бенавідеса могло б створити ідеальні умови для гучних боїв. Кроуфорд заслужив свої титули, але фанати хочуть нових викликів. А такі імена, як Бенавідес, здатні дати саме те, на що чекають уболівальники", — заявив Туркі.

Нагадаємо, Джейк Пол назвав причину поразки Сауля Альвареса в безкомпромісному протистоянні з Теренсом Кроуфордом.

А зірки боксу віддали данину поваги відомому спортсмену, який помер у себе вдома в похилому віці.

спорт бокс Давід Бенавідез Теренс Кроуфорд Туркі Аль аш-Шейх
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
