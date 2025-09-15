Видео
Главная Спорт Турки Аль аш-Шейх выбрал легендарного соперника для Кроуфорда

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 12:01
Турки заговорил о бое Кроуфорда с Бенавидесом
Теренс Кроуфорд во время боя с Саулем Альваресом. Фото: Reuters/Joe Camporeale

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх прокомментировал ситуацию в мировом боксе после боя Сауля "Канело" Альвареса и Теренса Кроуфорда. Американец стал новым абсолютным чемпионом во втором среднем весе, выиграв все титулы. 

Непобежденный американский боксер скоро может получить не менее опасного соперника, сообщает Турки уже подогрел интригу на своей странице в соцсети X

Читайте также:

Поединок стал историческим событием: Теренс Кроуфорд действовал точнее и активнее, чем его именитый соперник. Судьи единогласно отдали победу американцу, а мексиканец в конце боя выглядел уставшим и не смог изменить ход противостояния. 

Давид Бенавидес
Давид Бенавидес с чемпионскими поясами. Фото: instagram.com/benavidez300/

На фоне этого успеха в боксерском сообществе возник вопрос о будущем других звезд дивизиона. В частности, внимание переключилось на Давида Бенавидеса, который выступает в полутяжелом весе, но ранее доминировал в категории до 168 фунтов.

Интрига вокруг Бенавидеса

Турки Аль аш-Шейх намекнул, что хотел бы увидеть возвращение Бенавидеса во второй средний вес. Он подчеркнул, что появление Кроуфорда в роли абсолютного чемпиона делает дивизион особенно интересным и конкурентным.

"Я думаю о том, что этот дивизион снова оживает. Возвращение Бенавидеса могло бы создать идеальные условия для громких боев. Кроуфорд заслужил свои титулы, но фанаты хотят новых вызовов. А такие имена, как Бенавидес, способны дать именно то, чего ждут болельщики", — заявил Турки. 

Напомним, Джейк Пол назвал причину поражения Сауля Альвареса в бескомпромиссном противостоянии с Теренсом Кроуфордом. 

А звезды бокса отдали дань уважения известному спортсмену, который скончался у себя дома в преклонном возрасте. 

спорт бокс Давид Бенавидес Теренс Кроуфорд Турки Аль аш-Шейх
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
