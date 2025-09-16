Усик втратив перше місце у рейтингу P4P від The Ring

Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик більше не є найсильнішим боксером незалежно від ваги. Його змістили після останнього уїк-енду, де билися другий та третій номери рейтингу.

Зміни вже потрапили в оновлений рейтинг P4P від журналу The Ring.

Сауль Альварес проти Теренса Кроуфорда. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

Новий рейтинг P4P без Усика не першому місці

Новим першим номером рейтингу став абсолютний чемпіон другого середнього дивізіону Теренс Кроуфорд, який піднявся на дві вагові категорії та впевнено переміг Сауля Альвареса, який до цього володів усіма титулами.

Досягнення Кроуфорда є унікальним в сучасному боксі і його тепер буде дуже важко змістити з першої позиції.

З другої на третю позицію опустився японець Наоя Іноуе, який попри перемогу в останньому бою, не зміг перевершити Кроуфора та Усика.

Також з восьмої на десяту позицію опустився Альварес, який пропустив уперед Шакура Стівенсона та Девіда Бенавідеса.

Рейтинг The Ring. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кроуфорд може провести по бій проти Девіда Бенавідеса.

