Головна Спорт Усик перестав бути найкращим боксером світу в рейтингу P4P

Усик перестав бути найкращим боксером світу в рейтингу P4P

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 07:31
Усик втратив перше місце у рейтингу P4P від The Ring
Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик більше не є найсильнішим боксером незалежно від ваги. Його змістили після останнього уїк-енду, де билися другий та третій номери рейтингу.

Зміни вже потрапили в оновлений рейтинг P4P від журналу The Ring.

Читайте також:
Рейтинг The Ring
Сауль Альварес проти Теренса Кроуфорда. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

Новий рейтинг P4P без Усика не першому місці

Новим першим номером рейтингу став абсолютний чемпіон другого середнього дивізіону Теренс Кроуфорд, який піднявся на дві вагові категорії та впевнено переміг Сауля Альвареса, який до цього володів усіма титулами.

Досягнення Кроуфорда є унікальним в сучасному боксі і його тепер буде дуже важко змістити з першої позиції.

З другої на третю позицію опустився японець Наоя Іноуе, який попри перемогу в останньому бою, не зміг перевершити Кроуфора та Усика.

Також з восьмої на десяту позицію опустився Альварес, який пропустив уперед Шакура Стівенсона та Девіда Бенавідеса.

Рейтинг The Ring
Рейтинг The Ring. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кроуфорд може провести по бій проти Девіда Бенавідеса.

Суд в Москві засудив на тривалий термін в'язниці чемпіона України з боксу.

Олександр Усик бокс The Ring українські боксери Теренс Кроуфорд
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
