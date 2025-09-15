Леннокс Льюїс назвав Альвареса товстим котом після бою з Кроуфордом

Леннокс Льюїс. Фото: кадр з відео

В Лас-Вегасі пройшов головний поєдинок року в світі боксу. Теренс Кроуфорд піднявся на дві вагові категорії та відібрав статус абсолютного чемпіона у Сауля Альвареса.

Свій коментар щодо бою легендарний Леннокс Льюїс залишив у інтерв'ю Boxing King Media.

Реклама

Читайте також:

Теренс Кроуфорд — Сауль Альварес. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

Льюїс назвав Альвареса товстим котом

Льюїс розповів, що очікував більшої активності від "Канело", якого звик бачити в ролі домінатора. При цьому він відзначив, що в Альвареса завжди були проблеми проти швидких боксерів.

"Кроуфорд виявився дуже швидким і вертким, його не вдалося зловити", — сказав Леннокс.

За оцінкою Льюїса, Альварес виграв лише три раунди, тоді як Кроуфорд вражав рухом, точними комбінаціями та умінням уникати ударів.

"Теренс не гнався за нокаутом, але викидав багато панчів — саме те, що потрібно", — зазначив ветеран.

Льюїс припустив, що між боксерами могла бути різниця в мотивації, оскільки "Канело" трохи розтовстів як кіт, але бився як завжди.

Наступним суперником Кроуфорда Льюїс бачить Девіда Бенавідеса, але сумнівається в ваговій сумісності, оскільки Теренс дуже сильно поступається в розмірах.

Нагадаємо, Кроуфорду хочуть організувати бій зі напівважковаговиком з нокаутуючим ударом.

В Росії на 20 років в'язниці засудили чемпіона України з боксу.