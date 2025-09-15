Леннокс Льюис назвал Альвареса толстым котом после боя с Кроуфордом

Леннокс Льюис. Фото: кадр из видео

В Лас-Вегасе прошел главный поединок года в мире бокса. Теренс Кроуфорд поднялся на две весовые категории и отобрал статус абсолютного чемпиона у Сауля Альвареса.

Свой комментарий по бою легендарный Леннокс Льюис оставил в интервью Boxing King Media.

Теренс Кроуфорд — Сауль Альварес. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

Льюис назвал Альвареса толстым котом

Льюис рассказал, что ожидал большей активности от "Канело", которого привык видеть в роли доминатора. При этом он отметил, что у Альвареса всегда были проблемы против быстрых боксеров.

"Кроуфорд оказался очень быстрым и юрким, его не удалось поймать", — сказал Леннокс.

По оценке Льюиса, Альварес выиграл лишь три раунда, тогда как Кроуфорд поражал движением, точными комбинациями и умением избегать ударов.

"Теренс не гнался за нокаутом, но выбрасывал много панчей — именно то, что нужно", — отметил ветеран.

Льюис предположил, что между боксерами могла быть разница в мотивации, поскольку "Канело" немного растолстел как кот, но дрался как всегда.

Следующим соперником Кроуфорда Льюис видит Дэвида Бенавидеса, но сомневается в весовой совместимости, поскольку Теренс очень сильно уступает в размерах.

Напомним, Кроуфорду хотят организовать бой с полутяжеловесом с нокаутирующим ударом.

