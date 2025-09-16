Усик потерял первое место в рейтинге P4P от The Ring

Усик перестал быть лучшим боксером мира в рейтинге P4P
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик больше не является сильнейшим боксером независимо от веса. Его сместили после последнего уик-энда, где дрались второй и третий номера рейтинга.
Изменения уже попали в обновленный рейтинг P4P от журнала The Ring.
Новый рейтинг P4P без Усика не первом месте
Новым первым номером рейтинга стал абсолютный чемпион второго среднего дивизиона Теренс Кроуфорд, поднявшийся на две весовые категории и уверенно победивший Сауля Альвареса, который до этого владел всеми титулами.
Достижение Кроуфорда является уникальным в современном боксе и его теперь будет очень трудно сместить с первой позиции.
Со второй на третью позицию опустился японец Наоя Иноуэ, который несмотря на победу в последнем бою, не смог превзойти Кроуфора и Усика.
Также с восьмой на десятую позицию опустился Альварес, пропустивший вперед Шакура Стивенсона и Дэвида Бенавидеса.
Напомним, Кроуфорд может провести по бой против Дэвида Бенавидеса.
Суд в Москве осудил на длительный срок тюрьмы чемпиона Украины по боксу.
Читайте Новини.LIVE!