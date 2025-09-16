Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик перестал быть лучшим боксером мира в рейтинге P4P

Усик перестал быть лучшим боксером мира в рейтинге P4P

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 07:31
Усик потерял первое место в рейтинге P4P от The Ring
Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик больше не является сильнейшим боксером независимо от веса. Его сместили после последнего уик-энда, где дрались второй и третий номера рейтинга.

Изменения уже попали в обновленный рейтинг P4P от журнала The Ring.

Реклама
Читайте также:
Рейтинг The Ring
Сауль Альварес против Теренса Кроуфорда. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

Новый рейтинг P4P без Усика не первом месте

Новым первым номером рейтинга стал абсолютный чемпион второго среднего дивизиона Теренс Кроуфорд, поднявшийся на две весовые категории и уверенно победивший Сауля Альвареса, который до этого владел всеми титулами.

Достижение Кроуфорда является уникальным в современном боксе и его теперь будет очень трудно сместить с первой позиции.

Со второй на третью позицию опустился японец Наоя Иноуэ, который несмотря на победу в последнем бою, не смог превзойти Кроуфора и Усика.

Также с восьмой на десятую позицию опустился Альварес, пропустивший вперед Шакура Стивенсона и Дэвида Бенавидеса.

Рейтинг The Ring
Рейтинг The Ring. Фото: скриншот

Напомним, Кроуфорд может провести по бой против Дэвида Бенавидеса.

Суд в Москве осудил на длительный срок тюрьмы чемпиона Украины по боксу.

Александр Усик бокс The Ring украинские боксеры Теренс Кроуфорд
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации