Турки Аль аш-Шейх выберет новых соперников для Канело

Сауль Альварес во время поединка с Теренсом Кроуфордом. Фото: Reuters/Joe Camporeale

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх провел встречу с бывшим абсолютным чемпионом Саулем "Канело" Альваресом. Боксер недавно уступил все титулы Теренсу Кроуфорду, проиграв единогласным решением судей.

На встрече обсуждались дальнейшие планы знаменитого мексиканца. По словам Аль аш-Шейха, Канело намерен уделить время семье и постепенно вернуться к тренировкам, сообщил Турки в соцсети X.

При этом у Альвареса остаются обязательства перед Riyadh Season — в 2026 году он должен провести два поединка. Саудовская сторона заинтересована в том, чтобы сотрудничество с боксером продолжалось до завершения его карьеры.

Сауль Альварес и Турки Аль аш-Шейх. Фото: x.com/turki_alalshikh

Особый подарок от Канело

Альварес преподнес высокопоставленному гостю памятный сувенир в знак благодарности за поддержку. Этот жест еще раз подчеркнул тесные связи между боксером и организаторами саудовских турниров.

"Для меня большая честь встретиться с Канело лично. Он скоро начнет отдых со своей семьей, а затем вернется к делам. В 2026 году у него запланированы два боя с Riyadh Season. Я благодарен за подарок — перчатки, которыми он провел свой поединок", — рассказал Турки Аль аш-Шейх.

