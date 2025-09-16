Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Саудовской Аравии напомнили об обязательствах Канело

В Саудовской Аравии напомнили об обязательствах Канело

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 11:32
Турки Аль аш-Шейх выберет новых соперников для Канело
Сауль Альварес во время поединка с Теренсом Кроуфордом. Фото: Reuters/Joe Camporeale

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх провел встречу с бывшим абсолютным чемпионом Саулем "Канело" Альваресом. Боксер недавно уступил все титулы Теренсу Кроуфорду, проиграв единогласным решением судей.

На встрече обсуждались дальнейшие планы знаменитого мексиканца. По словам Аль аш-Шейха, Канело намерен уделить время семье и постепенно вернуться к тренировкам, сообщил Турки в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

При этом у Альвареса остаются обязательства перед Riyadh Season — в 2026 году он должен провести два поединка. Саудовская сторона заинтересована в том, чтобы сотрудничество с боксером продолжалось до завершения его карьеры. 

Сауль Альварес
Сауль Альварес и Турки Аль аш-Шейх. Фото: x.com/turki_alalshikh

Особый подарок от Канело

Альварес преподнес высокопоставленному гостю памятный сувенир в знак благодарности за поддержку. Этот жест еще раз подчеркнул тесные связи между боксером и организаторами саудовских турниров.

"Для меня большая честь встретиться с Канело лично. Он скоро начнет отдых со своей семьей, а затем вернется к делам. В 2026 году у него запланированы два боя с Riyadh Season. Я благодарен за подарок — перчатки, которыми он провел свой поединок", — рассказал Турки Аль аш-Шейх. 

Напомним, известный украинский боксер получил реальный срок в России по надуманному поводу. 

Чемпион мира Александр Усик больше не является лучшим боксером мира по версии авторитетного издания. 

спорт Саудовская Аравия бокс Сауль Альварес Турки Аль аш-Шейх
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации