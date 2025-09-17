Кроуфорд удивил прогнозом на бой Джейка Пола с Джервонтой Дэвисом

Кроуфорд оценил шансы Джейка Пола победить Джервонту Дэвиса
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд поделился ожиданиями от поединка между видеоблогером и боксером Джейком Полом и чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом. Их бой назначен на 14 ноября и пройдет на State Farm Arena в Атланте.
Организаторы заявили, что противостояние станет одним из центральных событий осени в мировом боксе, сообщает The Ring.
Большой интерес вызывает разница в весовых категориях, ведь Джервонта Дэвис всю карьеру выступает в легком весе, тогда как Джейк Пол дерется среди тяжеловесов.
Эксперты отмечают, что этот поединок станет важным испытанием для обоих боксеров. Для Пола это шанс доказать состоятельность на фоне действующего чемпиона, а для Дэвиса — возможность продемонстрировать универсальность и силу против более габаритного соперника.
Прогноз чемпиона на важный бой
Теренс Кроуфорд подчеркнул, что стиль и физические данные бойцов делают исход встречи непредсказуемым. Он обратил внимание, что многое решит один акцентированный удар, особенно в исполнении более тяжелого боксера.
По словам Кроуфорда, Джейк Пол имеет преимущество в габаритах, а его мощная правая рука может решить исход поединка. При этом Дэвис остается опасным и взрывным соперником, но чемпион уверен, что именно размеры и сила Джейка сыграют решающую роль.
Напомним, Сауля Альвареса ждут еще как минимум два боя после поражения от Теренса Кроуфорда.
Ранее Джейк Пол раскритиковал поединок Канело — Кроуфорд и заявил, что его ожидания не оправдались.
