Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рада приняла закон о военном омбудсмане — детали
Главная Спорт Кроуфорд оценил шансы Джейка Пола победить Джервонту Дэвиса

Кроуфорд оценил шансы Джейка Пола победить Джервонту Дэвиса

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 12:01
Кроуфорд удивил прогнозом на бой Джейка Пола с Джервонтой Дэвисом
Теренс Кроуфорд во время поединка с Саулем Альваресом. Фото: Reuters/Joe Camporeale

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд поделился ожиданиями от поединка между видеоблогером и боксером Джейком Полом и чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом. Их бой назначен на 14 ноября и пройдет на State Farm Arena в Атланте.

Организаторы заявили, что противостояние станет одним из центральных событий осени в мировом боксе, сообщает The Ring.

Реклама
Читайте также:

Большой интерес вызывает разница в весовых категориях, ведь Джервонта Дэвис всю карьеру выступает в легком весе, тогда как Джейк Пол дерется среди тяжеловесов.

Эксперты отмечают, что этот поединок станет важным испытанием для обоих боксеров. Для Пола это шанс доказать состоятельность на фоне действующего чемпиона, а для Дэвиса — возможность продемонстрировать универсальность и силу против более габаритного соперника. 

Джейк Пол
Джейк Пол на ринге. Фото: Reuters/Gary A. Vasquez

Прогноз чемпиона на важный бой

Теренс Кроуфорд подчеркнул, что стиль и физические данные бойцов делают исход встречи непредсказуемым. Он обратил внимание, что многое решит один акцентированный удар, особенно в исполнении более тяжелого боксера.

По словам Кроуфорда, Джейк Пол имеет преимущество в габаритах, а его мощная правая рука может решить исход поединка. При этом Дэвис остается опасным и взрывным соперником, но чемпион уверен, что именно размеры и сила Джейка сыграют решающую роль. 

Напомним, Сауля Альвареса ждут еще как минимум два боя после поражения от Теренса Кроуфорда. 

Ранее Джейк Пол раскритиковал поединок Канело — Кроуфорд и заявил, что его ожидания не оправдались. 

спорт бокс Джейк Пол Теренс Кроуфорд Джервонта Девис
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации