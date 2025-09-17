Кроуфорд удивил прогнозом на бой Джейка Пола с Джервонтой Дэвисом

Теренс Кроуфорд во время поединка с Саулем Альваресом. Фото: Reuters/Joe Camporeale

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд поделился ожиданиями от поединка между видеоблогером и боксером Джейком Полом и чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом. Их бой назначен на 14 ноября и пройдет на State Farm Arena в Атланте.

Организаторы заявили, что противостояние станет одним из центральных событий осени в мировом боксе, сообщает The Ring.

Большой интерес вызывает разница в весовых категориях, ведь Джервонта Дэвис всю карьеру выступает в легком весе, тогда как Джейк Пол дерется среди тяжеловесов.

Эксперты отмечают, что этот поединок станет важным испытанием для обоих боксеров. Для Пола это шанс доказать состоятельность на фоне действующего чемпиона, а для Дэвиса — возможность продемонстрировать универсальность и силу против более габаритного соперника.

Джейк Пол на ринге. Фото: Reuters/Gary A. Vasquez

Прогноз чемпиона на важный бой

Теренс Кроуфорд подчеркнул, что стиль и физические данные бойцов делают исход встречи непредсказуемым. Он обратил внимание, что многое решит один акцентированный удар, особенно в исполнении более тяжелого боксера.

По словам Кроуфорда, Джейк Пол имеет преимущество в габаритах, а его мощная правая рука может решить исход поединка. При этом Дэвис остается опасным и взрывным соперником, но чемпион уверен, что именно размеры и сила Джейка сыграют решающую роль.

