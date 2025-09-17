Рахман назвав загрозу для Усика

Олександр Усик під час футбольного матчу. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Хасим Рахман поділився думкою про перспективи Олександра Усика. Легенда американського боксу наголосив, що в нинішньому поколінні важковаговиків практично немає суперників, здатних скласти українцеві конкуренцію.

За словами Рахмана, Усик демонструє унікальну комбінацію досвіду, техніки та характеру, повідомляє YouTube-канал Boxing King Media.

Хасим Рахман упевнений, що відсутність конкурентів робить Олександра Усика практично непереможним на тлі опонентів. Водночас колишній чемпіон зазначив, що ризик для українця може з'явитися тільки в разі надмірного продовження кар'єри. У віці 38 років Усик уже домігся історичних вершин, і фактор часу починає відігравати свою роль.

Що загрожує кар'єрі Усика

Американець додав, що в актуальному рейтингу найкращих 10 представників суперважкої ваги він не бачить реальної загрози для абсолютного чемпіона. На його думку, українець зберігає повний контроль над дивізіоном і здатний ще довго утримувати лідерство.

"Усик зараз на іншому рівні. Його суперники не можуть нав'язати йому бій, який стане для нього справжнім випробуванням. Він може програти тільки в тому випадку, якщо сам вирішить затриматися в боксі довше, ніж потрібно. У топ-10 на цей час просто немає бійця, який міг би його здолати", — заявив Рахман.

