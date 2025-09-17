Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Хасим Рахман закликав Усика не затягувати кар'єру

Хасим Рахман закликав Усика не затягувати кар'єру

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 14:09
Рахман назвав загрозу для Усика
Олександр Усик під час футбольного матчу. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Хасим Рахман поділився думкою про перспективи Олександра Усика. Легенда американського боксу наголосив, що в нинішньому поколінні важковаговиків практично немає суперників, здатних скласти українцеві конкуренцію.

За словами Рахмана, Усик демонструє унікальну комбінацію досвіду, техніки та характеру, повідомляє YouTube-канал Boxing King Media.

Реклама
Читайте також:

Хасим Рахман упевнений, що відсутність конкурентів робить Олександра Усика практично непереможним на тлі опонентів. Водночас колишній чемпіон зазначив, що ризик для українця може з'явитися тільки в разі надмірного продовження кар'єри. У віці 38 років Усик уже домігся історичних вершин, і фактор часу починає відігравати свою роль.

Александр Усик
Олександр Усик із прапором України. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Що загрожує кар'єрі Усика

Американець додав, що в актуальному рейтингу найкращих 10 представників суперважкої ваги він не бачить реальної загрози для абсолютного чемпіона. На його думку, українець зберігає повний контроль над дивізіоном і здатний ще довго утримувати лідерство.

"Усик зараз на іншому рівні. Його суперники не можуть нав'язати йому бій, який стане для нього справжнім випробуванням. Він може програти тільки в тому випадку, якщо сам вирішить затриматися в боксі довше, ніж потрібно. У топ-10 на цей час просто немає бійця, який міг би його здолати", — заявив Рахман.

Нагадаємо, відомий іспанський футболіст Ламін Ямаль опинився в центрі скандалу через загул із популярною співачкою.

У Дніпрі виставили на продаж місцевий стадіон та клубну інфраструктуру, якою вже понад рік ніхто не користується.

спорт Олександр Усик бокс Бій Усик — Паркер Бій Усик — Ітаума
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації