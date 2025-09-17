Видео
Трагедия на фуникулере в Киеве — обвиняемый впервые признал вину
Хасим Рахман призвал Усика не затягивать карьеру

Хасим Рахман призвал Усика не затягивать карьеру

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 14:09
Рахман назвал угрозу для Усика
Александр Усик во время футбольного матча. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Хасим Рахман поделился мнением о перспективах Александра Усика. Легенда американского бокса подчеркнул, что в нынешнем поколении тяжеловесов практически нет соперников, способных составить украинцу конкуренцию.

По словам Рахмана, Усик демонстрирует уникальную комбинацию опыта, техники и характера, сообщает YouTube-канал Boxing King Media.

Читайте также:

Хасим Рахман уверен, что отсутствие конкурентов делает Александра Усика практически непобедимым на фоне оппонентов. При этом бывший чемпион отметил, что риск для украинца может появиться только в случае чрезмерного продолжения карьеры. В возрасте 38 лет Усик уже добился исторических вершин, и фактор времени начинает играть свою роль. 

Александр Усик
Александр Усик с флагом Украины. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Что угрожает карьере Усика

Американец добавил, что в актуальном рейтинге топ-10 супертяжелого веса он не видит реальной угрозы для абсолютного чемпиона. По его мнению, украинец сохраняет полный контроль над дивизионом и способен ещt долго удерживать лидерство.

"Усик сейчас на другом уровне. Его соперники не могут навязать ему бой, который станет для него настоящим испытанием. Он может проиграть только в том случае, если сам решит задержаться в боксе дольше, чем нужно. В топ-10 на данный момент просто нет бойца, который мог бы его одолеть", — заявил Рахман.  

спорт Александр Усик бокс Бой Усик — Паркер Бой Усик — Итаума
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
