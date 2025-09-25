Кличко та Головкін поборються за пост глави World Boxing

Український боксер Володимир Кличко. Фото: УНІАН

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко візьме участь у виборах президента організації World Boxing.

Про намір українця повідомив портал Inside The Games.

Першим президентом структури був Борис ван дер Ворст, але він не висуватиметься на другий термін. У боротьбу за посаду вступлять відразу кілька впливових фігур світового боксу.

Володимир і Віталій Клички. Фото: УНІАН

Серед кандидатів значаться сам Кличко, а також колишній чемпіон світу в середній вазі Геннадій Головкін, який нині очолює НОК Казахстану та Олімпійську комісію World Boxing. Конкуренцію їм складе і президент Федерації боксу Греції Харіс Маріоліс.

Що відомо про вибори

Вибори заплановані на листопад. Згідно з регламентом, усіх претендентів оцінюватиме незалежна комісія з трьох експертів, які раніше не мали зв'язків з організацією. Підсумковий список кандидатів буде опубліковано за місяць до голосування.

Володимир Кличко — олімпійський чемпіон 1996 року і багаторічний чемпіон світу серед професіоналів. Він утримував пояси WBO, IBF, WBA та IBO, залишаючись однією з найбільш впізнаваних фігур в історії світового боксу.

