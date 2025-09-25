Дружина Усика розповіла про сімейне життя боксера

Олександр Усик та Катерина Усик під час відпочинку. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

У четвер, 25 вересня, дружина Олександра Усика Катерина поділилася зворушливим привітанням на честь річниці їхнього весілля. Український чемпіон разом із дружиною відзначає 16 років спільного життя.

З цієї нагоди Катерина опублікувала фото в Instagram, супроводивши його словами, присвяченими чоловікові.

Пост Катерини Усик одразу ж привернув увагу прихильників пари та викликав безліч теплих коментарів. Історія стосунків Олександра та Катерини почалася ще в юності. Вони познайомилися в Криму, коли майбутньому чемпіону було 17, а дівчині — лише 15. Спочатку між ними була тільки дружба, але пізніше вони стали зустрічатися.

Олександр Усик та Катерина Усик із дружиною. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Що відомо про їхній шлюб

Після тимчасових труднощів та розставання пара все ж дала стосункам другий шанс. У 2009 році вони зіграли весілля, а сьогодні виховують чотирьох дітей: доньку Лізу, синів Кирила та Михайла, а також молодшу доньку Марію.

Привітання Катерини Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

"Кажуть, у шлюбі потрібне терпіння... Ми вже 16 років як справжні чемпіони", — написала Катерина у своєму зверненні.

