Дружина Усика розповіла про сімейне життя боксера

Катерина Усик зворушливо привітала чоловіка з важливою подією
У четвер, 25 вересня, дружина Олександра Усика Катерина поділилася зворушливим привітанням на честь річниці їхнього весілля. Український чемпіон разом із дружиною відзначає 16 років спільного життя.
З цієї нагоди Катерина опублікувала фото в Instagram, супроводивши його словами, присвяченими чоловікові.
Пост Катерини Усик одразу ж привернув увагу прихильників пари та викликав безліч теплих коментарів. Історія стосунків Олександра та Катерини почалася ще в юності. Вони познайомилися в Криму, коли майбутньому чемпіону було 17, а дівчині — лише 15. Спочатку між ними була тільки дружба, але пізніше вони стали зустрічатися.
Що відомо про їхній шлюб
Після тимчасових труднощів та розставання пара все ж дала стосункам другий шанс. У 2009 році вони зіграли весілля, а сьогодні виховують чотирьох дітей: доньку Лізу, синів Кирила та Михайла, а також молодшу доньку Марію.
"Кажуть, у шлюбі потрібне терпіння... Ми вже 16 років як справжні чемпіони", — написала Катерина у своєму зверненні.
