Головна Спорт Паркер назвав суперника, який може замінити Усика в бою

Паркер назвав суперника, який може замінити Усика в бою

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 12:01
Паркер висловився про можливий бій з Усиком у Лондоні
Джозеф Паркер готується до поєдинку. Фото: x.com/joeboxerparker/

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO в суперважкій вазі Джозеф Паркер прокоментував імовірність свого поєдинку проти Олександра Усика. Українець отримав відстрочку на обов'язковий захист через травму.

Тепер найближчі плани новозеландця пов'язані з іншим опонентом, повідомив YouTube-канал "BOXING NOW".

Читайте також:

Після рішення організації стало відомо, що Джозеф Паркер 25 жовтня в Лондоні проведе бій проти тимчасового чемпіона WBA Фабіо Вордлі. Цей поєдинок стане головною подією вечора і визначить подальші перспективи обох боксерів у дивізіоні.

Александр Усик
Олександр Усик під час футбольного матчу. Фото: instagram.com/usykaa/

Попри те що багато хто очікував швидкого бою проти абсолютного чемпіона, сам Паркер не висловлює розчарування. Він зосереджений на найближчому завданні та зазначає, що календар у професійному боксі постійно змінюється.

Погляд Паркера на ситуацію

Новозеландець наголосив, що його мета - перемагати тих, хто стоїть навпроти. А розмови про бій з Усиком він готовий продовжити тільки після зустрічі з Вордлі, від результату якої залежить подальший шлях у титульних перегонах.

"Я не засмучений тим, що наступним суперником буде не Усик. Зараз мій фокус повністю на Вордлі, і я поважаю його як бійця. У боксі завжди багато що вирішується за лаштунками, і далеко не все залежить від спортсмена. Але я вірю, що мій шанс зустрітися з Усиком прийде, і до цього моменту я буду готовий на всі сто", — пояснив Паркер.

Нагадаємо, відомий та небезпечний боксер публічно кинув виклик Олександру Усику попри власний вік.

Раніше спаринг-партнер Олександра Усика розкрив один із секретів українського чемпіона та його тренувань.

спорт Олександр Усик бокс Джозеф Паркер Бій Усик — Паркер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
