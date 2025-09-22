Видео
Главная Спорт Паркер назвал соперника, который может заменить Усика в бою

Паркер назвал соперника, который может заменить Усика в бою

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 12:01
Паркер высказался о возможном бое с Усиком в Лондоне
Джозеф Паркер готовится к поединку. Фото: x.com/joeboxerparker/

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер прокомментировал вероятность своего поединка против Александра Усика. Украинец получил отсрочку на обязательную защиту из-за травмы. 

Теперь ближайшие планы новозеландца связаны с другим оппонентом, сообщил YouTube-канал "BOXING NOW".

Читайте также:

После решения организации стало известно, что Джозеф Паркер 25 октября в Лондоне проведет бой против временного чемпиона WBA Фабио Уордли. Этот поединок станет главным событием вечера и определит дальнейшие перспективы обоих боксеров в дивизионе. 

Александр Усик
Александр Усик во время футбольного матча. Фото: instagram.com/usykaa/

Несмотря на то что многие ожидали скорого боя против абсолютного чемпиона, сам Паркер не выражает разочарования. Он сосредоточен на ближайшей задаче и отмечает, что календарь в профессиональном боксе постоянно меняется.

Взгляд Паркера на ситуацию

Новозеландец подчеркнул, что его цель — побеждать тех, кто стоит напротив. А разговоры о бое с Усиком он готов продолжить только после встречи с Уордли, от исхода которой зависит дальнейший путь в титульных гонках.

"Я не огорчен тем, что следующим соперником будет не Усик. Сейчас мой фокус полностью на Уордли, и я уважаю его как бойца. В боксе всегда многое решается за кулисами, и далеко не все зависит от спортсмена. Но я верю, что мой шанс встретиться с Усиком придет, и к этому моменту я буду готов на все сто", — объяснил Паркер. 

Напомним, известный и опасный боксер публично бросил вызов Александру Усику несмотря на собственный возраст. 

Ранее спарринг-партнер Александра Усика раскрыл один из секретов украинского чемпиона и его тренировок. 

спорт Александр Усик бокс Джозеф Паркер Бой Усик — Паркер
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
