Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Спарринг-партнер Усика и Кличко назвал бойца с сильнейшим ударом

Спарринг-партнер Усика и Кличко назвал бойца с сильнейшим ударом

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 07:31
Захожий назвал бойца с самым сильным ударом в профессиональном боксе
Александр Захожий. Фото: instagram.com/tigerwesternboxing

В профессиональном боксе много мощных нокаутеров, которые могут завершать бои в самом начале. Однако, самый сильный удар не у боксера, а у бойца ММА.

Об этом рассказал украинский супертяжеловес Александр Захожий в интервью grafters_com.

Реклама
Читайте также:
Александр Захожий
Фрэнсис Нганну и Александр Захожий. Фото: instagram.com/zakhozhiy_alexandr

Захожий о сильнейшем панчере

По словам бывшего спарринг-партнера Владимира Кличко и Александра Усика, самый сильный удар был у экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну.

Захожий рассказал, что имел лишь одну спарринг-сессию с Нганну, которая оказалась опасной для него. Однажды камерунец попал ему в плечо, оставив синяк и ощутимую боль.

"Ситуация была довольно рискованной. Как-то он попал мне в плечо — боль была ощутима, остался синяк. Фрэнсис имеет настоящую силу нокаутера", — сказал Александр.

Захожий добавил, что спарринговал с пятью олимпийскими чемпионами и известными бойцами UFC, но именно Нганну отличался как самый опасный панчер.

В боксе Нганну может провести бой с Деонтеем Уайлдером, которого долгое время считали сильнейшим панчером в боксе.

Напомним, ранее Александр Усик рассказал, почему сборная Украины плохо выступила на чемпионате мира.

Бывший футболист "Динамо" Киев Артем Кравец ответил Игорю Суркису относительно их конфликта.

бокс Фрэнсис Нганну супертяжелый вес украинские боксеры Александр Захожий
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации