Захожий назвал бойца с самым сильным ударом в профессиональном боксе

В профессиональном боксе много мощных нокаутеров, которые могут завершать бои в самом начале. Однако, самый сильный удар не у боксера, а у бойца ММА.

Об этом рассказал украинский супертяжеловес Александр Захожий в интервью grafters_com.

Захожий о сильнейшем панчере

По словам бывшего спарринг-партнера Владимира Кличко и Александра Усика, самый сильный удар был у экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну.

Захожий рассказал, что имел лишь одну спарринг-сессию с Нганну, которая оказалась опасной для него. Однажды камерунец попал ему в плечо, оставив синяк и ощутимую боль.

"Ситуация была довольно рискованной. Как-то он попал мне в плечо — боль была ощутима, остался синяк. Фрэнсис имеет настоящую силу нокаутера", — сказал Александр.

Захожий добавил, что спарринговал с пятью олимпийскими чемпионами и известными бойцами UFC, но именно Нганну отличался как самый опасный панчер.

В боксе Нганну может провести бой с Деонтеем Уайлдером, которого долгое время считали сильнейшим панчером в боксе.

