Захожий назвав бійця з найсильнішим ударом у професійному боксі

Спаринг-партнер Усика і Кличка назвав бійця з найсильнішим ударом
У професійному боксі багато потужних нокаутерів, які можуть завершувати бої в самому початку. Однак, найсильніший удар не у боксера, а в бійця ММА.
Про це розповів український суперважковаговик Олександр Захожий в інтерв'ю grafters_com.
Захожий про найсильнішого панчера
За словами колишнього спаринг-партнера Володимира Кличка та Олександра Усика, найсильніший удар був у ексчемпіона UFC у важкій вазі Френсіса Нганну.
Захожий розповів, що мав лише одну спаринг-сесію з Нганну, яка виявилася небезпечною для нього. Одного разу камерунець влучив йому в плече, залишивши синець і відчутний біль.
"Ситуація була доволі ризикованою. Якось він влучив мені в плече — біль був відчутний, залишився синець. Френсіс має справжню силу нокаутера", — сказав Олександр.
Захожий додав, що спарингував із п’ятьма олімпійськими чемпіонами та відомими бійцями UFC, але саме Нганну вирізнявся як найнебезпечніший панчер.
В боксі Нганну може провести бій з Деонтеєм Вайлдером, якого тривалий час вважали найсильнішим панчером в боксі.
