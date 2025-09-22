Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Спаринг-партнер Усика і Кличка назвав бійця з найсильнішим ударом

Спаринг-партнер Усика і Кличка назвав бійця з найсильнішим ударом

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 07:31
Захожий назвав бійця з найсильнішим ударом у професійному боксі
Олександр Захожий. Фото: instagram.com/tigerwesternboxing

У професійному боксі багато потужних нокаутерів, які можуть завершувати бої в самому початку. Однак, найсильніший удар не у боксера, а в бійця ММА.

Про це розповів український суперважковаговик Олександр Захожий в інтерв'ю grafters_com.

Реклама
Читайте також:
Александр Захожий
Френсіс Нганну та Олександр Захожий. Фото: instagram.com/zakhozhiy_alexandr

Захожий про найсильнішого панчера

За словами колишнього спаринг-партнера Володимира Кличка та Олександра Усика, найсильніший удар був у ексчемпіона UFC у важкій вазі Френсіса Нганну.

Захожий розповів, що мав лише одну спаринг-сесію з Нганну, яка виявилася небезпечною для нього. Одного разу камерунець влучив йому в плече, залишивши синець і відчутний біль.

"Ситуація була доволі ризикованою. Якось він влучив мені в плече — біль був відчутний, залишився синець. Френсіс має справжню силу нокаутера", — сказав Олександр.

Захожий додав, що спарингував із п’ятьма олімпійськими чемпіонами та відомими бійцями UFC, але саме Нганну вирізнявся як найнебезпечніший панчер.

В боксі Нганну може провести бій з Деонтеєм Вайлдером, якого тривалий час вважали найсильнішим панчером в боксі.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик розповів, чому збірна України погано виступила на чемпіонаті світу.

Колишній футболіст "Динамо" Київ Артем Кравець відповів Ігорю Суркісу щодо їх конфлікту.

бокс Френсіс Нганну суперважка вага українські боксери Олександр Захожий
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації