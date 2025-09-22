Захожий назвав бійця з найсильнішим ударом у професійному боксі

Олександр Захожий. Фото: instagram.com/tigerwesternboxing

У професійному боксі багато потужних нокаутерів, які можуть завершувати бої в самому початку. Однак, найсильніший удар не у боксера, а в бійця ММА.

Про це розповів український суперважковаговик Олександр Захожий в інтерв'ю grafters_com.

Френсіс Нганну та Олександр Захожий. Фото: instagram.com/zakhozhiy_alexandr

Захожий про найсильнішого панчера

За словами колишнього спаринг-партнера Володимира Кличка та Олександра Усика, найсильніший удар був у ексчемпіона UFC у важкій вазі Френсіса Нганну.

Захожий розповів, що мав лише одну спаринг-сесію з Нганну, яка виявилася небезпечною для нього. Одного разу камерунець влучив йому в плече, залишивши синець і відчутний біль.

"Ситуація була доволі ризикованою. Якось він влучив мені в плече — біль був відчутний, залишився синець. Френсіс має справжню силу нокаутера", — сказав Олександр.

Захожий додав, що спарингував із п’ятьма олімпійськими чемпіонами та відомими бійцями UFC, але саме Нганну вирізнявся як найнебезпечніший панчер.

В боксі Нганну може провести бій з Деонтеєм Вайлдером, якого тривалий час вважали найсильнішим панчером в боксі.

