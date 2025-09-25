Жена Усика рассказала о семейной жизни боксера

Екатерина Усик трогательно поздравила мужа с важным событием
В четверг, 25 сентября, супруга Александра Усика Екатерина поделилась трогательным поздравлением в честь годовщины их свадьбы. Украинский чемпион вместе с женой отмечает 16 лет совместной жизни.
По этому случаю Екатерина опубликовала фото в Instagram, сопроводив его словами, посвященными мужу.
Пост Екатерины Усик сразу же привлек внимание поклонников пары и вызвал множество тёплых комментариев. История отношений Александра и Екатерины началась еще в юности. Они познакомились в Крыму, когда будущему чемпиону было 17, а девушке — всего 15. Сначала между ними была только дружба, но позже они стали встречаться.
Что известно об их браке
После временных трудностей и расставания пара всё же дала отношениям второй шанс. В 2009 году они сыграли свадьбу, а сегодня воспитывают четверых детей: дочь Лизу, сыновей Кирилла и Михаила, а также младшую дочь Марию.
"Говорят, в браке нужно терпение... Мы уже 16 лет как настоящие чемпионы", — написала Екатерина в своем обращении.
Напомним, ранее Александр Усик иронично прокомментировал возможность встретиться в ринге с известным спортсменом.
Обладатель временного пояса WBO Джозеф Паркер ответил на вопрос о сроках боя с Александром Усиком.
