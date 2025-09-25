Видео
Зеленский объяснил, разрешал ли Трамп ответные удары по РФ
Главная Спорт Екатерина Усик трогательно поздравила мужа с важным событием

Екатерина Усик трогательно поздравила мужа с важным событием

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 12:19
Жена Усика рассказала о семейной жизни боксера
Александр Усик и Екатерина Усик во время отдыха. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

В четверг, 25 сентября, супруга Александра Усика Екатерина поделилась трогательным поздравлением в честь годовщины их свадьбы. Украинский чемпион вместе с женой отмечает 16 лет совместной жизни.

По этому случаю Екатерина опубликовала фото в Instagram, сопроводив его словами, посвященными мужу.

Читайте также:

Пост Екатерины Усик сразу же привлек внимание поклонников пары и вызвал множество тёплых комментариев. История отношений Александра и Екатерины началась еще в юности. Они познакомились в Крыму, когда будущему чемпиону было 17, а девушке — всего 15. Сначала между ними была только дружба, но позже они стали встречаться. 

Александр Усик и Екатерина Усик
Александр Усик и Екатерина Усик с женой. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Что известно об их браке

После временных трудностей и расставания пара всё же дала отношениям второй шанс. В 2009 году они сыграли свадьбу, а сегодня воспитывают четверых детей: дочь Лизу, сыновей Кирилла и Михаила, а также младшую дочь Марию. 

Александр Усик и Екатерина Усик
Поздравление Екатерины Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

"Говорят, в браке нужно терпение... Мы уже 16 лет как настоящие чемпионы", — написала Екатерина в своем обращении.

Напомним, ранее Александр Усик иронично прокомментировал возможность встретиться в ринге с известным спортсменом. 

Обладатель временного пояса WBO Джозеф Паркер ответил на вопрос о сроках боя с Александром Усиком. 

спорт Александр Усик бокс Екатерина Усик украинские боксеры
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
