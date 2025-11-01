Леннокс Льюис объяснил, почему бой с Виталием Кличко был самым тяжелым

Леннокс Льюис. Фото: кадр из видео

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис завершил карьеру в 2003 году. Его последним и одним из самых тяжелых соперников стал украинец Виталий Кличко.

В интервью SecondsOut Льюис рассказал, почему бой с Кличко был одним из самых тяжелых, передает Sport.ua.

Льюис сам виноват в таком поединке

Льюис признался, что поединок с Виталием Кличко в Лос-Анджелесе стал одним из самых сложных в карьере из-за неподготовленности

Замена соперника с Кирка Джонсона на украинца за неделю до боя сорвала планы подготовки, но Льюис отметил, что даже в худшей форме он победил лучшую версию Кличко.

"Поединок с Кличко оказался настоящим испытанием. Все потому, что сначала я должен был драться с Кирком Джонсоном, а замена на Виталия состоялась слишком поздно.

Я не готовился именно под украинца, поэтому бой получился тяжелее, чем ожидал. Но даже в такой форме, далеко не лучшей для меня, я сумел победить Кличко в его лучшем состоянии", — признался Льюис.

Бой остановили в шестом раунде из-за глубокого рассечения над левым глазом Виталия — технический нокаут. На момент остановки украинец лидировал на всех судейских карточках — 58:56, 58:56, 59:55.

После победы Льюис завершил карьеру, не дав реванша о котором Кличко просил много лет.

