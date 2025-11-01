Відео
Головна Спорт Леннокс Льюїс зізнався, чому йому було важко боксувати з Кличком

Леннокс Льюїс зізнався, чому йому було важко боксувати з Кличком

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 23:48
Оновлено: 23:48
Леннокс Льюїс пояснив, чому бій з Віталієм Кличком був найважчим
Леннокс Льюїс. Фото: кадр з відео

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Леннокс Льюїс завершив кар’єру в 2003 році. Його останнім та одним із найважчих суперників став українець Віталій Кличко.

В інтерв’ю SecondsOut Льюїс розповів, чому бій з Кличком був одним з найважчих, передає Sport.ua.

Читайте також:

Льюїс сам винен в такому поєдинку

Льюїс зізнався, що поєдинок з Віталієм Кличком в Лос-Анджелесі став одним із найскладніших у кар'єрі через непідготовленість

Заміна суперника з Кірка Джонсона на українця за тиждень до бою зірвала плани підготовки, але Льюїс наголосив, що навіть у найгіршій формі він переміг найкращу версію Кличка.

"Поєдинок із Кличком виявився справжнім випробуванням. Усе через те, що спочатку я мав битися з Кірком Джонсоном, а заміна на Віталія відбулася занадто пізно.

Я не готувався саме під українця, тому бій вийшов важчим, ніж очікував. Та навіть у такій формі, далеко не найкращій для мене, я зумів перемогти Кличка в його найкращому стані", — зізнався Льюїс.

Бій зупинили в шостому раунді через глибоке розсічення над лівим оком Віталія — технічний нокаут. На момент зупинки українець лідирував на всіх суддівських картках — 58:56, 58:56, 59:55.

Після перемоги Льюїс завершив кар'єру, не давши реваншу про який Кличко просив багато років.

Нагадаємо, футбольний клуб з Києва хоче заборонити російському топовому клубу використовувати їх емблему.

Московський "Спартак" хоче насолити київському "Динамо" перед січневим трансферним вікном.

Віталій Кличко бокс суперважка вага українські боксери Леннокс Льюїс
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
