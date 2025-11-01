Леннокс Льюїс пояснив, чому бій з Віталієм Кличком був найважчим

Леннокс Льюїс зізнався, чому йому було важко боксувати з Кличком
Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Леннокс Льюїс завершив кар’єру в 2003 році. Його останнім та одним із найважчих суперників став українець Віталій Кличко.
В інтерв’ю SecondsOut Льюїс розповів, чому бій з Кличком був одним з найважчих, передає Sport.ua.
Льюїс сам винен в такому поєдинку
Льюїс зізнався, що поєдинок з Віталієм Кличком в Лос-Анджелесі став одним із найскладніших у кар'єрі через непідготовленість
Заміна суперника з Кірка Джонсона на українця за тиждень до бою зірвала плани підготовки, але Льюїс наголосив, що навіть у найгіршій формі він переміг найкращу версію Кличка.
"Поєдинок із Кличком виявився справжнім випробуванням. Усе через те, що спочатку я мав битися з Кірком Джонсоном, а заміна на Віталія відбулася занадто пізно.
Я не готувався саме під українця, тому бій вийшов важчим, ніж очікував. Та навіть у такій формі, далеко не найкращій для мене, я зумів перемогти Кличка в його найкращому стані", — зізнався Льюїс.
Бій зупинили в шостому раунді через глибоке розсічення над лівим оком Віталія — технічний нокаут. На момент зупинки українець лідирував на всіх суддівських картках — 58:56, 58:56, 59:55.
Після перемоги Льюїс завершив кар'єру, не давши реваншу про який Кличко просив багато років.
