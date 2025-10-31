Спартак може перехопити Леандріньо, на якого претендує київське Динамо

Леандріньо. Фото: instagram.com/leandrinho.6

Київське "Динамо" активно працює над підсиленням на зимове трансферне вікно. Одним із варіантів на лівий фланг захисту був бразильський гравець "Васко да Гама" Леандріньо.

Перед трансферним вікном у киян з'явився історичний конкурент з Росії, повідомив портал Atenção Vascaínos.

Росіяни можуть вкрасти новачка "Динамо"

Наразі відомо, що київське "Динамо" цікавиться послугами ексгравця збірної Бразилії U-20 ще з літа 2025-го року, коли намагалося орендувати його, але "Васко" наполягло на повному трансфері з відсотком від майбутнього продажу.

Попри провалені перемовини в клубі вирішили повторити спробу в січні, коли до закінчення контракту гравця з "Васко" буде всього рік.

Однак, у боротьбу вступив московський "Спартак", який найближчим часом розпочне переговори з "Васко".

Росіяни, які можуть витрачати набагато більше ніж "Динамо", бачать у молодому захиснику перспективне підкріплення для оборони. "Васко" вирішили не перешкоджати трансферу, оскільки Леандріньо не отримує достатньо ігрового часу під керівництвом нинішнього тренерського штабу.

Очікується, що на відміну від "Динамо", "Спартак" може викласти за гравця 5-7 млн євро.

