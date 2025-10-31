Відео
Головна Спорт Гравець, якого хоче Динамо, зібрався в московський Спартак

Гравець, якого хоче Динамо, зібрався в московський Спартак

Дата публікації: 31 жовтня 2025 20:06
Оновлено: 20:06
Спартак може перехопити Леандріньо, на якого претендує київське Динамо
Леандріньо. Фото: instagram.com/leandrinho.6

Київське "Динамо" активно працює над підсиленням на зимове трансферне вікно. Одним із варіантів на лівий фланг захисту був бразильський гравець "Васко да Гама" Леандріньо.

Перед трансферним вікном у киян з'явився історичний конкурент з Росії, повідомив портал Atenção Vascaínos.

Читайте також:
Леандриньо (футболист)
Леандріньо. Фото: instagram.com/leandrinho.6

Росіяни можуть вкрасти новачка "Динамо"

Наразі відомо, що київське "Динамо" цікавиться послугами ексгравця збірної Бразилії U-20 ще з літа 2025-го року, коли намагалося орендувати його, але "Васко" наполягло на повному трансфері з відсотком від майбутнього продажу.

Попри провалені перемовини в клубі вирішили повторити спробу в січні, коли до закінчення контракту гравця з "Васко" буде всього рік.

Однак, у боротьбу вступив московський "Спартак", який найближчим часом розпочне переговори з "Васко".

Росіяни, які можуть витрачати набагато більше ніж "Динамо", бачать у молодому захиснику перспективне підкріплення для оборони. "Васко" вирішили не перешкоджати трансферу, оскільки Леандріньо не отримує достатньо ігрового часу під керівництвом нинішнього тренерського штабу.

Очікується, що на відміну від "Динамо", "Спартак" може викласти за гравця 5-7 млн євро.

Нагадаємо, відома українська спортсменка стала зіркою популярного шоу "Холостяк".

Клуб Другої ліги України з легендарною історією судитиметься з російським топовим клубом із Москви.

Донька президента "Динамо" Ігоря Суркіса зневажливо написала про уболівальників.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
