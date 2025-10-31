Відео
Головна Спорт Де та коли дивитись матч Шахтар — Динамо в УПЛ

Де та коли дивитись матч Шахтар — Динамо в УПЛ

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 12:44
Оновлено: 12:44
Шахтар — Динамо: де дивитися центральний матч 11-го туру УПЛ
Матч "Динамо" — "Шахтар" в Кубку України. Фото: "Динамо"

В Українській прем'єр-лізі стартує 11-й тур. Центральним матчем стане протистояння у Львові між "Шахтарем" та "Динамо".

Для команд це буде друга гра за тиждень, повідомив портал Новини.LIVE.

Шахтер - Динамо
Матч "Динамо" — "Шахтар" в Кубку України. Фото: "Динамо"

Хто покаже матч "Шахтар" — "Динамо"

Центральна гра туру розпочнеться о 18:00 на "Арені Львів".  Як і в Кубку України, матч судитиме головний арбітр Віталій Романов (Дніпро), асистенти — Олександр Павлінов і Віталій Сухін (Одеса), четвертий — Олександр Кальонов (Хмельницький), спостерігач — Ігор Хіблін (Хмельницький).

Покаже гру в прямому ефірі УПЛ.ТБ, який транслюється на ОТТ платформах MEGOGO, Setanta Sport, "Київстар ТБ" та інших.

Після 10 турів "Шахтар" лідирує з 21 очком в активі, а у "Динамо" та ЛНЗ — по 20 балів.

В матчі 1/8 Кубка України, який пройшов 29 жовтня, "Динамо" здобуло вольову перемогу 2:1, перервавши серію без перемог у "класичному", яка тривала з квітня 2021-го року.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
