Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Учасницею Холостяка-14 стала відома спортсменка — хто вона

Учасницею Холостяка-14 стала відома спортсменка — хто вона

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 09:21
Оновлено: 09:28
Українська легкоатлетка Дзундза стала героїнею шоу Холостяк-14
Ольга Дзундза позує в кадрі. Фото: instagram.com/olha_yevhenivna/

Популярне шоу "Холостяк" дійшло вже до 14 сезону на українському телебаченні. Головним героєм проєкту став популярний актор Тарас Цимбалюк, а серед дівчат, які борються за його симпатію, опинилася відома спортсменка.

Ольга Дзундза представляє Харків і здається однією з найвпевненіших у собі учасниць шоу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

В Україні відбулася прем'єра 14 сезону проєкту "Холостяк", головний герой якого Тарас Цимбалюк обрав 16 дівчат, одній з яких він віддасть своє серце. Серед учасниць, які отримали троянду на вечірці знайомства, опинилася й українська спортсменка, яка вразила героя своєю красою, упевненістю та вмінням тримати себе.

Ольга Дзундза
Сукня, в якій Ольга Дзундза прийшла на "Холостяк". Фото: instagram.com/olha_yevhenivna/

Хто така Ольга Дзундза

Відомо, що 38-річна харків'янка є Майстром спорту з легкої атлетики. Вона професійно займалася стрибками у висоту — дисципліні, в якій чинною олімпійською чемпіонкою є українка Ярослава Магучіх (а володаркою "бронзи" — її співвітчизниця Ірина Геращенко. — Ред.).

Ольга Дзундза
Ольга продовжує активно займатися спортом. Фото: instagram.com/olha_yevhenivna/

Брат Ольги Дзундзи теж є професійним спортсменом та займається регбі. Спортивне минуле української красуні сформувало в ній характер та дисципліну, а також внутрішню красу, що не залишилося непоміченим Тарасом Цимбалюком.

Ольга Дзундза
Колишніх спортсменок не буває, Ольга в прекрасній формі. Фото: instagram.com/olha_yevhenivna/

Кілька років тому Ольга перевезла сім'ю до Івано-Франківська з Харкова. Вона розлучена після 20 років шлюбу, виховує двох дітей: синові спортсменки 15 років, доньці — 10. Дзундза продовжує займатися спортом та є фітнес-тренером.

У перших випусках "Холостяка" Ольга Дзундза вразила впевненістю в собі, зрілістю міркувань та природним шармом. Тарас Цимбалюк обрав дівчину з-поміж 16 фавориток, які отримали по троянді та візьмуть участь в основній частині проєкту.

Нагадаємо, також однією з учасниць шоу "Холостяк" стала колишня дівчина відомого українського футболіста Дар'я Зотова.

Дівчина зірки футболу Ерлінга Голанна розповіла про пікантний момент у стосунках із форвардом "Манчестер Сіті".

спорт шоу Холостяк Тарас Цимбалюк шоу-бізнес Легка атлетика Ольга Дзундза
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації