Українська легкоатлетка Дзундза стала героїнею шоу Холостяк-14

Ольга Дзундза позує в кадрі. Фото: instagram.com/olha_yevhenivna/

Популярне шоу "Холостяк" дійшло вже до 14 сезону на українському телебаченні. Головним героєм проєкту став популярний актор Тарас Цимбалюк, а серед дівчат, які борються за його симпатію, опинилася відома спортсменка.

Ольга Дзундза представляє Харків і здається однією з найвпевненіших у собі учасниць шоу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

В Україні відбулася прем'єра 14 сезону проєкту "Холостяк", головний герой якого Тарас Цимбалюк обрав 16 дівчат, одній з яких він віддасть своє серце. Серед учасниць, які отримали троянду на вечірці знайомства, опинилася й українська спортсменка, яка вразила героя своєю красою, упевненістю та вмінням тримати себе.

Сукня, в якій Ольга Дзундза прийшла на "Холостяк". Фото: instagram.com/olha_yevhenivna/

Хто така Ольга Дзундза

Відомо, що 38-річна харків'янка є Майстром спорту з легкої атлетики. Вона професійно займалася стрибками у висоту — дисципліні, в якій чинною олімпійською чемпіонкою є українка Ярослава Магучіх (а володаркою "бронзи" — її співвітчизниця Ірина Геращенко. — Ред.).

Ольга продовжує активно займатися спортом. Фото: instagram.com/olha_yevhenivna/

Брат Ольги Дзундзи теж є професійним спортсменом та займається регбі. Спортивне минуле української красуні сформувало в ній характер та дисципліну, а також внутрішню красу, що не залишилося непоміченим Тарасом Цимбалюком.

Колишніх спортсменок не буває, Ольга в прекрасній формі. Фото: instagram.com/olha_yevhenivna/

Кілька років тому Ольга перевезла сім'ю до Івано-Франківська з Харкова. Вона розлучена після 20 років шлюбу, виховує двох дітей: синові спортсменки 15 років, доньці — 10. Дзундза продовжує займатися спортом та є фітнес-тренером.

У перших випусках "Холостяка" Ольга Дзундза вразила впевненістю в собі, зрілістю міркувань та природним шармом. Тарас Цимбалюк обрав дівчину з-поміж 16 фавориток, які отримали по троянді та візьмуть участь в основній частині проєкту.

Нагадаємо, також однією з учасниць шоу "Холостяк" стала колишня дівчина відомого українського футболіста Дар'я Зотова.

Дівчина зірки футболу Ерлінга Голанна розповіла про пікантний момент у стосунках із форвардом "Манчестер Сіті".