Ерлінг Голан відбив дівчину у друга: історія кохання з Ізабель Йохансен

Голан відбив дівчину у найкращого друга — як виглядає красуня
Ерлінг Голан, зірковий форвард "Манчестер Сіті" та збірної Норвегії, у своєму житті відзначився не лише як бомбардир. У футболіста достатньо цікава історія в особистому житті.
Наразі зірковий футболіст зустрічається з Ізабель Хоугсенг Йохансен, повідомив портал Новини.LIVE.
Історія кохання Ерлінга Голана
Ізабель спочатку подобалася найкращому другові Голана, але дівчина настільки сильно впала в серце зірці "Ман Сіті", що він відбив її.
В дитинстві Ерлінг та Йогансен зростали в норвезькому Брюйні, де обидва грали в місцевому футбольному клубі.
Познайомилася пара ще в юності, і довгий час вони були друзями. Романтичні стосунки почалися, коли обидва влаштовували свою кар'єру в Німеччині.
Після "Боруссії" Дортмунд Голан переїхав у Манчестер разом з коханою, яка поставила свою футбольну кар'єру на паузу і в усьому допомагає своєму коханому.
Цього сезону Голан в 16 матчах забив 18 голів в усіх турнірах за "Ман Сіті".
