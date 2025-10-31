Ерлінг Голан відбив дівчину у друга: історія кохання з Ізабель Йохансен

Ерлінг Голан та Ізабель Хоугсенг Йохансен. Фото: instagram.com/isabelhaugsengj

Ерлінг Голан, зірковий форвард "Манчестер Сіті" та збірної Норвегії, у своєму житті відзначився не лише як бомбардир. У футболіста достатньо цікава історія в особистому житті.

Наразі зірковий футболіст зустрічається з Ізабель Хоугсенг Йохансен, повідомив портал Новини.LIVE.

Ерлінг Голан та Ізабель Хоугсенг Йохансен. Фото: instagram.com/isabelhaugsengj

Історія кохання Ерлінга Голана

Ізабель спочатку подобалася найкращому другові Голана, але дівчина настільки сильно впала в серце зірці "Ман Сіті", що він відбив її.

В дитинстві Ерлінг та Йогансен зростали в норвезькому Брюйні, де обидва грали в місцевому футбольному клубі.

Ізабель Хоугсенг Йохансен. Фото: instagram.com/isabelhaugsengj

Познайомилася пара ще в юності, і довгий час вони були друзями. Романтичні стосунки почалися, коли обидва влаштовували свою кар'єру в Німеччині.

Після "Боруссії" Дортмунд Голан переїхав у Манчестер разом з коханою, яка поставила свою футбольну кар'єру на паузу і в усьому допомагає своєму коханому.

Ізабель Хоугсенг Йохансен. Фото: instagram.com/isabelhaugsengj

Цього сезону Голан в 16 матчах забив 18 голів в усіх турнірах за "Ман Сіті".

