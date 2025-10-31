Эрлинг Холан отбил девушку у друга: история любви с Изабель Йохансен

Эрлинг Холан и Изабель Хоугсенг Йохансен. Фото: instagram.com/isabelhaugsengj

Эрлинг Холан, звездный форвард "Манчестер Сити" и сборной Норвегии в своей жизни отличился не только как бомбардир. У футболиста достаточно интересная история в личной жизни.

Сейчас звездный футболист встречается с Изабель Хоугсенг Йохансен, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Эрлинг Голан и Изабель Хоугсенг Йохансен. Фото: instagram.com/isabelhaugsengj

История любви Эрлинга Холана

Изабель изначально нравилась лучшему другу Холана, но девушка настолько сильно запала в сердце звезде "Ман Сити", что он отбил ее.

В детстве Эрлинг и Йохансен росли в норвежском Брюйне, где оба играли в местном футбольном клубе.

Изабель Хоугсенг Йохансен. Фото: instagram.com/isabelhaugsengj

Познакомилась пара еще в юности, и долгое время они были друзьями. Романтические отношения начались, когда оба устраивали свою карьеру в Германии.

После "Боруссии" Дортмунд Голан переехал в Манчестер вместе с возлюбленной, которая поставила свою футбольную карьеру на паузу и во всем помогает своему возлюбленному.

Изабель Хоугсенг Йохансен. Фото: instagram.com/isabelhaugsengj

В этом сезоне Голан в 16 матчах забил 18 голов во всех турнирах за "Ман Сити".

Напомним, киевский"Локомотив" хочет судиться с московским из-за эмблемы.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал победу над "Шахтером".