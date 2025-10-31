Эрлинг Холан отбил девушку у друга: история любви с Изабель Йохансен

Холан отбил девушку у лучшего друга — как выглядит красавица
Эрлинг Холан, звездный форвард "Манчестер Сити" и сборной Норвегии в своей жизни отличился не только как бомбардир. У футболиста достаточно интересная история в личной жизни.
Сейчас звездный футболист встречается с Изабель Хоугсенг Йохансен, сообщил портал Новини.LIVE.
История любви Эрлинга Холана
Изабель изначально нравилась лучшему другу Холана, но девушка настолько сильно запала в сердце звезде "Ман Сити", что он отбил ее.
В детстве Эрлинг и Йохансен росли в норвежском Брюйне, где оба играли в местном футбольном клубе.
Познакомилась пара еще в юности, и долгое время они были друзьями. Романтические отношения начались, когда оба устраивали свою карьеру в Германии.
После "Боруссии" Дортмунд Голан переехал в Манчестер вместе с возлюбленной, которая поставила свою футбольную карьеру на паузу и во всем помогает своему возлюбленному.
В этом сезоне Голан в 16 матчах забил 18 голов во всех турнирах за "Ман Сити".
