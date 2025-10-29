Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шовковский рассказал, что помогло Динамо обыграть Шахтер

Шовковский рассказал, что помогло Динамо обыграть Шахтер

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 22:26
обновлено: 22:28
Шовковский объяснил, как Динамо переломило игру и обыграло Шахтер в Кубке
Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

В 1/8 финала Кубка Украины киевское "Динамо" одолело "Шахтер" со счетом 2:1. Столичный клуб ужасно играл до момента, пока не пропустил гол.

О победе высказался главный тренер "Динамо" Александр Шовковский, передает пресс-служба киевлян.

Реклама
Читайте также:
Динамо - Шахтер
Владислав Кабаев против Николая Матвиенко. Фото: "Динамо"

Шовковский назвал причины успеха команды

Шовковский признал, что в первом тайме команда действовала слишком осторожно.

"Безусловно, в первом тайме было очень много уважения к игрокам "Шахтера". Мы не играли так агрессивно, как договаривались", — заявил тренер.

Лишние эмоции, по словам Шовковского, мешали, хотя перед игрой акцентировали на смелости, уверенности и первом прикосновении к мячу.

Во втором тайме "Динамо" перестроило организацию обороны, особенно при атаках "Шахтера" в игре от ворот.

"Во втором тайме, когда мы уже пропустили, мы уже были более уверены в своих действиях и прекрасно понимали, что надо делать", — подчеркнул Шовковский.

Также специалист назвал успех неотъемлемой составляющей настойчивости и смелости.

Напомним, Криштиану Роналду до сих пор без трофеев в Саудовской Аравии.

Чемпион мира по боксу Василий Ломаченко впервые после завершения карьеры появился на камерах слежения.

футбол ФК Шахтер Динамо Александр Шовковский Кубок Украины
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации