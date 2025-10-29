Шовковский объяснил, как Динамо переломило игру и обыграло Шахтер в Кубке

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

В 1/8 финала Кубка Украины киевское "Динамо" одолело "Шахтер" со счетом 2:1. Столичный клуб ужасно играл до момента, пока не пропустил гол.

О победе высказался главный тренер "Динамо" Александр Шовковский, передает пресс-служба киевлян.

Реклама

Читайте также:

Владислав Кабаев против Николая Матвиенко. Фото: "Динамо"

Шовковский назвал причины успеха команды

Шовковский признал, что в первом тайме команда действовала слишком осторожно.

"Безусловно, в первом тайме было очень много уважения к игрокам "Шахтера". Мы не играли так агрессивно, как договаривались", — заявил тренер.

Лишние эмоции, по словам Шовковского, мешали, хотя перед игрой акцентировали на смелости, уверенности и первом прикосновении к мячу.

Во втором тайме "Динамо" перестроило организацию обороны, особенно при атаках "Шахтера" в игре от ворот.

"Во втором тайме, когда мы уже пропустили, мы уже были более уверены в своих действиях и прекрасно понимали, что надо делать", — подчеркнул Шовковский.

Также специалист назвал успех неотъемлемой составляющей настойчивости и смелости.

Напомним, Криштиану Роналду до сих пор без трофеев в Саудовской Аравии.

Чемпион мира по боксу Василий Ломаченко впервые после завершения карьеры появился на камерах слежения.