Динамо победило Шахтер и вышло в четвертьфинал Кубка Украины

Динамо в эмоциональном матче выбило Шахтер из Кубка Украины
В Кубке Украины завершились матчи 1/8 финала. В последней игре киевское "Динамо" сыграло с донецким "Шахтером".
"Динамо" победило в тяжелом матче, сообщил портал Новини.LIVE.
"Динамо" проснулось после гола
"Шахтер" с первых минут матча взял игру под свой контроль и начал создавать момент за моментом. Героем всего первого тайма стал Нещерет, который надежно отстоял в рамке ворот и делал классные сейвы.
В первом тайме атаки киевского "Динамо" просто не было на поле. Повезло подопечным Шовковского, что защита не делала ошибок, которые бы на 100% привели к взятию их ворот.
Во втором тайме "Шахтер" наконец-то забил. Да Силва издалека с правого фланга попал в голову Мейреллишу в центре штрафной, а от нее влетел в ворота.
После гола "Динамо" начало атаковать. В основном опасность шла после подач в штрафную гостей. К тому же игра в исполнении киевлян стала более нервной.
На 72-й минуте "Динамо" "распечатало" ворота "горняков". Кабаев на правом фланге эффектно обыграл Очеретько, уложив его на газон, после чего прострелил на ближнюю стойку, где подстерегал Ярмоленко — ветеран вторым касанием точно пробил в дальний угол 1:1.
Не успели "горняки" оправиться, как на 79-й минуте киевляне удвоили преимущество. После углового с левого фланга Бражко нанес мощный удар головой, а Дмитрий Ризнык сделал сейв, но мяч отскочил на дальнюю штангу, где Герреро пробил в дальний угол ворот.
После забитого мяча "Динамо" спокойно перешло в оборону и без нервов удержало счет.
"Динамо" — "Шахтер" — 2:1
Голы: Ярмоленко, 72, Герреро, 79 — Мейреллиш, 48
Напомним, вингер "Полесья" после дебюта в сборной Украины не хочет возвращаться в киевское "Динамо".
Чемпион мира в профи и олимпийский золотой медалист по боксу Василий Ломаченко впервые после завершения карьеры вышел на люди.
Читайте Новини.LIVE!