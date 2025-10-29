Динамо победило Шахтер и вышло в четвертьфинал Кубка Украины

Матч "Динамо" — "Шахтер". Фото: "Динамо"

В Кубке Украины завершились матчи 1/8 финала. В последней игре киевское "Динамо" сыграло с донецким "Шахтером".

"Динамо" победило в тяжелом матче, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Матч "Динамо" — "Шахтер". Фото: "Динамо"

"Динамо" проснулось после гола

"Шахтер" с первых минут матча взял игру под свой контроль и начал создавать момент за моментом. Героем всего первого тайма стал Нещерет, который надежно отстоял в рамке ворот и делал классные сейвы.

В первом тайме атаки киевского "Динамо" просто не было на поле. Повезло подопечным Шовковского, что защита не делала ошибок, которые бы на 100% привели к взятию их ворот.

Во втором тайме "Шахтер" наконец-то забил. Да Силва издалека с правого фланга попал в голову Мейреллишу в центре штрафной, а от нее влетел в ворота.

После гола "Динамо" начало атаковать. В основном опасность шла после подач в штрафную гостей. К тому же игра в исполнении киевлян стала более нервной.

Матч "Динамо" — "Шахтер". Фото: "Динамо"

На 72-й минуте "Динамо" "распечатало" ворота "горняков". Кабаев на правом фланге эффектно обыграл Очеретько, уложив его на газон, после чего прострелил на ближнюю стойку, где подстерегал Ярмоленко — ветеран вторым касанием точно пробил в дальний угол 1:1.

Не успели "горняки" оправиться, как на 79-й минуте киевляне удвоили преимущество. После углового с левого фланга Бражко нанес мощный удар головой, а Дмитрий Ризнык сделал сейв, но мяч отскочил на дальнюю штангу, где Герреро пробил в дальний угол ворот.

После забитого мяча "Динамо" спокойно перешло в оборону и без нервов удержало счет.

"Динамо" — "Шахтер" — 2:1

Голы: Ярмоленко, 72, Герреро, 79 — Мейреллиш, 48

Напомним, вингер "Полесья" после дебюта в сборной Украины не хочет возвращаться в киевское "Динамо".

Чемпион мира в профи и олимпийский золотой медалист по боксу Василий Ломаченко впервые после завершения карьеры вышел на люди.