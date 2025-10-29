Динамо — Шахтер: стартовые составы и видео трансляция матча Кубка Украины

Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

В Кубке Украины по футболу проходит 1/8 финала. В Киеве состоится игра "Динамо" против "Шахтера".

Также будет доступна видео трансляция матча "Динамо" — "Шахтер", сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Матч "Динамо" — "Шахтер"

"Шахтер", действующий обладатель Кубка Украины, имеет в своем активе 15 трофеев и стремится укрепить статус самого титулованного клуба турнира. "Динамо", которое побеждало 13 раз, настроено вернуть себе кубковую славу.

Оба коллектива подходят к очному противостоянию в приподнятом настроении после уверенных побед в чемпионате: киевляне разгромили "Кривбасс" 4:0, прервав серию из шести матчей без успехов, тогда как "горняки" без проблем разобрались с "Кудривкой" с тем же счетом 4:0.

"Динамо" Киев: Нещерет - Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко - Пихаленок, Михайленко, Буяльский - Кабаев, Ярмоленко, Шола.

Запасные: Моргун, Игнатенко, Яцик, Бражко, Буртник, Рубчинский, Торрес, Тымчик, Захарченко, Герреро, Тиаре, Бленуце.

"Шахтер": Резник - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Педриньо да Силва, Марлон Гомес, Очеретько - Эгиналду, Мейреллиш, Невертон.

Запасные: Фесюн, Марлон Сантос, Азаров, Винисиус, Грам, Фарина, Изаки, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Лукас, Элиас.

Напомним, Владислав Великан отказался возвращаться из "Полесья" в "Динамо".

Чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко впервые за долгое время вышел к людям.

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо хочет провести реванш с Флойдом Мейвезером и поединок против Василия Ломаченко.