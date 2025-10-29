Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Динамо — Шахтар — відео трансляція матчу Кубка України

Динамо — Шахтар — відео трансляція матчу Кубка України

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 18:02
Оновлено: 18:08
Динамо — Шахтар: стартові склади та відео трансляція матчу Кубка України
Гравці київського "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

В Кубку України з футболу проходить 1/8 фіналу. У Києві відбудеться гра "Динамо" проти "Шахтаря".

Також буде доступна відео трансляція матчу "Динамо" — "Шахтар", повідомив портал Новини.LIVE.

Матч "Динамо" — "Шахтар"

"Шахтар", чинний володар Кубка України, має у своєму активі 15 трофеїв і прагне зміцнити статус найтитулованішого клубу турніру. "Динамо", яке перемагало 13 разів, налаштоване повернути собі кубкову славу.

Обидва колективи підходять до очного протистояння у піднесеному настрої після впевнених перемог у чемпіонаті: кияни розгромили "Кривбас" 4:0, перервавши серію з шести матчів без успіхів, тоді як "гірники" без проблем розібралися з "Кудрівкою" з тим самим рахунком 4:0.

"Динамо" Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Михайленко, Буяльський — Кабаєв, Ярмоленко, Шола.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Яцик, Бражко, Буртник, Рубчинський, Торрес, Тимчик, Захарченко, Герреро, Тіаре, Бленуце.

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Марлон Гомес, Очеретько — Егіналду, Мейрелліш, Невертон.

Запасні: Фесюн, Марлон Сантос, Азарові, Вінісіус, Грам, Фарина, Ізакі, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Лукас, Еліас.

футбол ФК Шахтар Динамо УПЛ Кубок України
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
