Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ломаченко вперше за довгий час зʼявився на публіці

Ломаченко вперше за довгий час зʼявився на публіці

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 17:48
Оновлено: 17:48
Василь Ломаченко вийшов у люди, але не в Україні
Василь Ломаченко. Фото: кадр з відео

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко знову з’явився на публіці. Він відвідав 38-й конгрес Всесвітньої боксерської організації (WBO), що проходить у столиці Колумбії Боготі.

Про прибуття українського боксера повідомили в офіційних соцмережах WBO.

Реклама
Читайте також:

Ломаченко відвідав Колумбію

Ломаченко прибув на конгрес як спеціальний гість номер один. Подія, що триває з 27 по 31 жовтня, прикрашена банерами з його зображенням — вони розміщені на стінах та рекламних площах.

Конгрес під керівництвом президента WBO Густаво Олів’єрі вперше відкритий для фанатів. Він вважається одним із найінноваційніших в історії організації — на ньому проходять панелі про майбутнє боксу, культурні події, нетворкінг та обговорення Закону Мухаммеда Алі, спрямованого на захист спортсменів.

Під час конгресу Ломаченка буде вшановано як суперчемпіона WBO за титули, здобуті в напівлегкій (2014–2016), другій напівлегкій (2016–2018) і легкій (2018–2020) вагових категоріях.

Серед інших зіркових гостей — Кеті Тейлор, Теренс Кроуфорд, який отримає нагороду "Боксер року", Аманда Серрано, Оскар Колаццо, Мігель Котто та інші.

Нагадаємо, 37-річний Василь Ломаченко завершив кар’єру у 2025 році з рекордом 17 перемог (11 нокаутом) і 3 поразки.

Нагадаємо, київське "Динамо" втратило кілька важливих футболістів перед матчами з "Шахтарем" у Кубку України.

Колишній футболіст Артем Мілевський впав в істерику під час відключення електроенергії у Києві.

бокс Василь Ломаченко WBO професійний бокс українські боксери
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації