Василь Ломаченко вийшов у люди, але не в Україні

Ломаченко вперше за довгий час зʼявився на публіці
Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко знову з’явився на публіці. Він відвідав 38-й конгрес Всесвітньої боксерської організації (WBO), що проходить у столиці Колумбії Боготі.
Про прибуття українського боксера повідомили в офіційних соцмережах WBO.
Vasyl Lomachenko in the house! 🇺🇦— WBO (@WorldBoxingOrg) October 28, 2025
Present in Bogotá for the 38th WBO Annual Convention — honoring his legendary legacy. A true giant of the ring! 🥊 pic.twitter.com/FCjMvabbrQ
Ломаченко відвідав Колумбію
Ломаченко прибув на конгрес як спеціальний гість номер один. Подія, що триває з 27 по 31 жовтня, прикрашена банерами з його зображенням — вони розміщені на стінах та рекламних площах.
Конгрес під керівництвом президента WBO Густаво Олів’єрі вперше відкритий для фанатів. Він вважається одним із найінноваційніших в історії організації — на ньому проходять панелі про майбутнє боксу, культурні події, нетворкінг та обговорення Закону Мухаммеда Алі, спрямованого на захист спортсменів.
Під час конгресу Ломаченка буде вшановано як суперчемпіона WBO за титули, здобуті в напівлегкій (2014–2016), другій напівлегкій (2016–2018) і легкій (2018–2020) вагових категоріях.
Серед інших зіркових гостей — Кеті Тейлор, Теренс Кроуфорд, який отримає нагороду "Боксер року", Аманда Серрано, Оскар Колаццо, Мігель Котто та інші.
Нагадаємо, 37-річний Василь Ломаченко завершив кар’єру у 2025 році з рекордом 17 перемог (11 нокаутом) і 3 поразки.
