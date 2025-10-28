Відео
Динамо втратило Шапаренка та Волошина перед грою з Шахтарем

Динамо втратило Шапаренка та Волошина перед грою з Шахтарем

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 13:03
Оновлено: 12:59
Шапаренко та ще три гравці Динамо можуть пропустити матч із Шахтарем
Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" готується до матчу Кубка України з донецьким "Шахтарем". Однак головний тренер "біло-синіх" не зможе розраховувати на всіх своїх підопічних.

Кілька гравців столичної команди пропустять гру, повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

У середу, 29 жовтня, "Динамо" прийме "Шахтар" в 1/8 фіналу Кубка України. Зустріч відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського і розпочнеться о 18:00 за київським часом. Матч пройде у форматі одного поєдинку, де нічия призведе відразу до серії пенальті.

Назар Волошин
Назар Волошин перед грою. Фото: пресслужба "Динамо"

Кадрові втрати "Динамо" можуть стати вирішальним фактором

Кияни підійдуть до дербі із серйозними проблемами. Захисники Владислав Дубінчак та Крістіан Біловар, а також півзахисник Микола Шапаренко не зможуть зіграти проти "Шахтаря". Під питанням залишається участь півзахисника Назара Волошина, рішення про його готовність ухвалить медичний штаб команди.

Відсутність одразу трьох футболістів стартового складу серйозно впливає на гру киян. Ослаблений склад може змусити Олександра Шовковського змінити звичну структуру команди та тактику на гру.

Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський потрапив у курйозну ситуацію після відключення світла.

А лідер "Аль-Насра" Кріштіану Роналду збирається вкотре змінити клуб через ЧС-2026.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
