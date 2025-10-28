Кріштіану Роналду повернеться в європейський клуб перед ЧС-2026

Кріштіану Роналду під час матчу. Фото: Reuters

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду збирається знову змінити клуб. Його повернення в Європу може відбутися вже у 2026 році.

Роналду хоче набрати оптимальну форму перед Кубком Світу 2026 року, повідомляє A Bola.

Реклама

Читайте також:

Кріштіану Роналду навіть не думає про завершення кар'єри. Футболіст, якому в лютому виповниться вже 41 рік, мріє про перемогу на ЧС-2026, і заради цього він готовий знову приєднатися до одного з європейських клубів.

Який трансфер чекає на Роналду

При цьому Кріштіану не збирається розривати контракт із саудівським "Аль-Насром". Навесні закінчиться сезон у місцевому чемпіонаті, але Роналду не планує відпочивати довше тижня. Він веде переговори з португальським "Спортінгом" про короткочасне повернення в клуб.

Кріштіану Роналду сперечається із суперником. Фото: Reuters

Роналду планує тренуватися під керівництвом тренерського штабу "орлів" і бути ближче до національної команди, яка мріє про перемогу на чемпіонаті світу. З літа 2025 року Кріштіану працює над тим, щоб вийти на пік форми до початку турніру, після якого він повернеться в "Аль-Наср". Але пік підготовки до Мундіалю португалець проведе в "Спортінгу".

У сезоні 2025/2026 Роналду провів за "Аль-Наср" 8 матчів, у яких забив 7 голів та зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, футболіст збірної України відправив дружину та сина з країни — де опинилася родина зірки спорту.

Стали відомі деталі діалогу Ламіна Ямаля з Вінісіусом Жуніором після "Ель Класіко" в Мадриді.