Син Романа Яремчука проводить осінні канікули в Парижі

Дружина Романа Яремчука. Фото: instagram.com/ya_christinchik

В Україні наразі тривають осінні шкільні канікули. Тому в родині нападника "Олімпіакоса" та збірної України Романа Яремчука вирішили провести їх з користю для сина.

Про канікули сина повідомила дружина Романа Христина в Instagram.

Микита Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Як проходять канікули в сім'ї Яремчуків

Шестирічний син форварда збірної України Микита проводить осінні канікули з мамою Христиною в Парижі, де відвідує історичні місця та зустрічається з друзями.

На знімках хлопчик позує на тлі сяючої вогнями Ейфелевої вежі в нічному місті.

Микита Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Цікаво, що Христина та Микита часто подорожують, поки батько грає в футбол в Піренеях.

Микита — єдина дитина в родині Романа та Христини.

Яремчук нещодавно залікував травму, через який він пропустив початок сезону.

