Син Романа Яремчука проводить осінні канікули в Парижі

Яремчук відправив дружину та сина в Париж на шкільні канікули
В Україні наразі тривають осінні шкільні канікули. Тому в родині нападника "Олімпіакоса" та збірної України Романа Яремчука вирішили провести їх з користю для сина.
Про канікули сина повідомила дружина Романа Христина в Instagram.
Як проходять канікули в сім'ї Яремчуків
Шестирічний син форварда збірної України Микита проводить осінні канікули з мамою Христиною в Парижі, де відвідує історичні місця та зустрічається з друзями.
На знімках хлопчик позує на тлі сяючої вогнями Ейфелевої вежі в нічному місті.
Цікаво, що Христина та Микита часто подорожують, поки батько грає в футбол в Піренеях.
Микита — єдина дитина в родині Романа та Христини.
Яремчук нещодавно залікував травму, через який він пропустив початок сезону.
