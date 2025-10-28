Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Яремчук відправив дружину та сина в Париж на шкільні канікули

Яремчук відправив дружину та сина в Париж на шкільні канікули

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 08:38
Оновлено: 08:46
Син Романа Яремчука проводить осінні канікули в Парижі
Дружина Романа Яремчука. Фото: instagram.com/ya_christinchik

В Україні наразі тривають осінні шкільні канікули. Тому в родині нападника "Олімпіакоса" та збірної України Романа Яремчука вирішили провести їх з користю для сина.

Про канікули сина повідомила дружина Романа Христина в Instagram.

Реклама
Читайте також:
Сын Романа Яремчука
Микита Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Як проходять канікули в сім'ї Яремчуків

Шестирічний син форварда збірної України Микита проводить осінні канікули з мамою Христиною в Парижі, де відвідує історичні місця та зустрічається з друзями.

На знімках хлопчик позує на тлі сяючої вогнями Ейфелевої вежі в нічному місті.

Сын Романа Яремчука
Микита Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Цікаво, що Христина та Микита часто подорожують, поки батько грає в футбол в Піренеях.

Микита — єдина дитина в родині Романа та Христини.

Яремчук нещодавно залікував травму, через який він пропустив початок сезону.

Нагадаємо, що після гри "Реал" — "Барселона" Вінісіус Жуніор та Ламін Ямаль продовжили з'ясовувати стосунки.

Раніше екснападник "Динамо" Олег Саленко розповів, як киянам вдалося перемогти "Кривбас" в УПЛ.

футбол канікули Роман Яремчук школярі дружини футболістів
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації