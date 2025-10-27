Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Саленко назвав причину перемоги Динамо над Кривбасом

Саленко назвав причину перемоги Динамо над Кривбасом

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 13:19
Оновлено: 13:31
Саленко пояснив, як Динамо вдалося розгромити Кривбас
Андрій Ярмоленко з партнерами по команді. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній нападник київського "Динамо" Олег Саленко поділився враженнями від матчу 10-го туру УПЛ, у якому "біло-сині" впевнено обіграли "Кривбас" із рахунком 3:0. Перемога стала однією з найяскравіших для команди Олександра Шовковського в нинішньому сезоні.

Саленко пояснив впевнену перемогу "Динамо" посиленням складу команди, повідомляє Sport.ua.

Реклама
Читайте також:

За словами експертів, "Динамо" нарешті продемонструвало гру з агресією та швидкістю, якої так не вистачало в попередніх турах. Кияни діяли активно на кожній ділянці поля, а їхні комбінації виглядали більш злагодженими та цілеспрямованими.

Александр Пихаленок
Олександр Піхальонок під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Стара гвардія та нова енергія "Динамо"

Саленко зазначив, що "Кривбас", попри статус лідера, виглядав непереконливо. Команда Юрія Вернидуба поступалася у швидкості, боротьбі та настрої, а захист не справлявся з тиском з боку досвідчених гравців "Динамо".

На думку колишнього форварда, переломний момент у грі пов'язаний із роллю ветеранів — Ярмоленка, Караваєва і Буяльського, які знову стали ядром команди. Їхня взаємодія і настрій, за словами Саленка, задали тон усій зустрічі та допомогли "Динамо" повернути впевненість.

"Результат трохи здивував, але приємно, що команда нарешті показала атакувальний футбол. Я радий за Караваєва, Буяльського, Ярмоленка. Андрій виглядав так, ніби переживає другу молодість. Думаю, у колективі відбулася серйозна розмова, і ми побачили "Динамо", яким воно повинно бути: з характером, швидкістю та самолюбством", — заявив Саленко.

Нагадаємо, керівництво "Динамо" дізналося неприємну новину після великої перемоги над "Кривбасом".

А в європейському футболі стався серйозний скандал через поведінку Ламіна Ямаля та Вінісіуса Жуніора.

футбол Динамо Андрій Ярмоленко УПЛ Кривбасс Олег Саленко
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації