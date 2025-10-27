Саленко пояснив, як Динамо вдалося розгромити Кривбас

Андрій Ярмоленко з партнерами по команді. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній нападник київського "Динамо" Олег Саленко поділився враженнями від матчу 10-го туру УПЛ, у якому "біло-сині" впевнено обіграли "Кривбас" із рахунком 3:0. Перемога стала однією з найяскравіших для команди Олександра Шовковського в нинішньому сезоні.

Саленко пояснив впевнену перемогу "Динамо" посиленням складу команди, повідомляє Sport.ua.

За словами експертів, "Динамо" нарешті продемонструвало гру з агресією та швидкістю, якої так не вистачало в попередніх турах. Кияни діяли активно на кожній ділянці поля, а їхні комбінації виглядали більш злагодженими та цілеспрямованими.

Олександр Піхальонок під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Стара гвардія та нова енергія "Динамо"

Саленко зазначив, що "Кривбас", попри статус лідера, виглядав непереконливо. Команда Юрія Вернидуба поступалася у швидкості, боротьбі та настрої, а захист не справлявся з тиском з боку досвідчених гравців "Динамо".

На думку колишнього форварда, переломний момент у грі пов'язаний із роллю ветеранів — Ярмоленка, Караваєва і Буяльського, які знову стали ядром команди. Їхня взаємодія і настрій, за словами Саленка, задали тон усій зустрічі та допомогли "Динамо" повернути впевненість.

"Результат трохи здивував, але приємно, що команда нарешті показала атакувальний футбол. Я радий за Караваєва, Буяльського, Ярмоленка. Андрій виглядав так, ніби переживає другу молодість. Думаю, у колективі відбулася серйозна розмова, і ми побачили "Динамо", яким воно повинно бути: з характером, швидкістю та самолюбством", — заявив Саленко.

